Suscribirse

Bogotá

Reportan fuertes lluvias en Bogotá: estas son las localidades que presentan afectaciones en la noche de este viernes 19 de septiembre

Se han reportado al menos 26 emergencias que se han registrado por causa de este fenómeno meteorológico.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

20 de septiembre de 2025, 1:08 a. m.
Las lluvias, que comenzaron en la tarde, han provocado encharcamientos en varias arterias viales clave de la ciudad
Las lluvias, que comenzaron en la tarde, han provocado encharcamientos en varias arterias viales clave de la ciudad. | Foto: Tomada de X: @BogotaTransito

Durante la noche de este viernes, 19 de septiembre, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), reportó fuertes lluvias en varias zonas de Bogotá.

“Prepara la sombrilla, el impermeable y las botas para el agua, llega la segunda temporada de lluvias a la ciudad. Lluvias en Bogotá. Sigue el minuto a minuto del tiempo en el Sistema de Alerta Bogotá (SAB)“, dijo el Idiger en su cuenta de X.

Contexto: Ideam entrega pronóstico del clima el fin de semana de Amor y Amistad, este sábado 20 y domingo 21 de septiembre

De acuerdo con el reporte, las lluvias comenzaron desde las 6:00 p. m. y se mantienen registros en localidades como: Suba, Engativá, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar.

Así mismo, el Idiger dio a conocer el reporte de al menos 26 emergencias que se han registrado por causa de este fenómeno meteorológico, entre ellos:

  • Arbolado: 5
  • Daños servicios públicos: Gas, 8; Alcantarillado, 2; Energía 1.
  • Incendios: conato 1; estructura 1; vehicular 1.
  • Riesgo colapso estructural: 2
  • Rescate en ascensor: 1
  • Remoción en masa: 1

Entre las recomendaciones emitidas en la circular del Idiger se destacan las siguientes:

  • Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
  • Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
  • Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que pueda servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
  • Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En vivo | Vía al Llano hoy 20 de septiembre: siga en directo el plan piloto de su apertura

2. Real Madrid vs. Espanyol: canal y hora exacta para ver en vivo el partido por LaLiga

3. Andrea Serna cumplió importante requisito para la pensión; esto dijo la presentadora del ‘Desafío siglo XXI’

4. Sale a la luz video de hace más de 10 años de Dayro Moreno y Richard Ríos: la vida los cruzaría más adelante

5. Formula 1: ¿Qué tiene que pasar para que McLaren logre el título de Constructores en la carrera?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lluvias en BogotáInundacionesemergencias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.