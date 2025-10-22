Suscribirse

Bogotá

Se hundió polémico proyecto en el Concejo de Bogotá para pagar viáticos a cabildantes con dinero del distrito

Dentro de la reforma del Reglamento Interno de la corporación también se había incluido que los concejales pudieran sesionar remotamente desde donde fuera.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 12:01 a. m.
La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá inició la discusión y aprobación del cupo de endeudamiento
Debate del Reglamento Interno del Concejo. | Foto: Secretaría de Hacienda

El Concejo de Bogotá decidió archivar el polémico artículo del nuevo reglamento interno que contemplaba la posibilidad de que los cabildantes recibieran viáticos y gastos de viaje financiados con recursos del Distrito.

La iniciativa, incluida en el artículo 111 del proyecto, fue debatida ampliamente esta semana y terminó hundida tras las críticas que despertó dentro y fuera del recinto.

El texto planteaba que los concejales pudieran desplazarse dentro o fuera del país para participar en comisiones oficiales o actividades aprobadas por la Mesa Directiva. Sin embargo, no especificaba límites de frecuencia, topes presupuestales ni mecanismos de control, lo que encendió las alarmas entre varios miembros de la corporación.

Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, presentó el cupo de endeudamiento ante el Concejo de Bogotá
Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, presentó el cupo de endeudamiento ante el Concejo de Bogotá | Foto: Secretaría de Hacienda

Uno de los más críticos fue el concejal Daniel Briceño, quien advirtió que la propuesta dejaba “una puerta abierta a los abusos” al no establecer reglas claras sobre el uso de los recursos públicos. Según explicó, cualquier concejal podría justificar un viaje con un simple informe posterior, sin auditoría previa ni trazabilidad sobre el gasto.

“Esto no es eficiencia ni transparencia, es retroceder en la responsabilidad con los recursos públicos. Bogotá necesita concejales que trabajen por los ciudadanos, no por sus tiquetes ni sus viajes”, anotó el cabildante.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, prendió las alarmas por el destino de estos recursos que no se están ejecutando correctamente.
Daniel Briceño, concejal de Bogotá, prendió las alarmas por el destino de estos recursos que no se están ejecutando correctamente. | Foto: NICOLáS LINARES

El debate escaló rápidamente y derivó en una ola de rechazo ciudadano. En redes sociales, numerosos bogotanos cuestionaron la conveniencia de aprobar ese tipo de beneficios mientras la ciudad enfrenta limitaciones presupuestales en sectores como movilidad, educación y seguridad.

Frente a la presión pública y de algunos cabildantes, la plenaria del Concejo decidió retirar el artículo y dar por hundido el proyecto. Aunque la reforma al reglamento pretendía actualizar varios procedimientos administrativos del cabildo, la inclusión de ese punto terminó por eclipsar el resto de la discusión. Con la decisión, los concejales no podrán recibir viáticos con cargo al presupuesto distrital.

