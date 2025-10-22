Bogotá

Se hundió polémico proyecto en el Concejo de Bogotá para pagar viáticos a cabildantes con dinero del distrito

Dentro de la reforma del Reglamento Interno de la corporación también se había incluido que los concejales pudieran sesionar remotamente desde donde fuera.

23 de octubre de 2025, 12:01 a. m.