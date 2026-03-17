La empresa de energía Enel Colombia tiene programadas labores de mantenimiento o arreglos en las redes eléctricas en Bogotá, por lo que varios barrios se quedarán sin el servicio por un par de horas. La Alcaldía enlistó las zonas afectadas para que las personas programen sus actividades y tomen acción antes de que se queden sin energía.

Cortes de luz en Bogotá: consulte si su barrio tendrá suspensiones del servicio el martes 17 de marzo

Para este miércoles, 18 de marzo, estos son los barrios que se quedan sin luz:

En la localidad de Ciudad Bolívar, los barrios Compartir y Sumapaz se quedan sin energía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Engativá, en el barrio Garcés Navas, habrá una suspensión de luz desde las 8:15 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Fontibón, el barrio Capellanía se queda sin el servicio a partir de las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía.

Los cortes se deben a mantenimientos o arreglos en las redes de energía. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Kennedy, el barrio afectado es Providencia Occidental. Allí habrá una corte del servicio de energía desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

En Santa Fe, en el barrio Veracruz, hay cortes de luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Teusaquillo, en el barrio Nicolás de Federmán, no habrá luz a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Usme, el barrio La Esperanza Sur verá suspendido el servicio desde las 8:45 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Hay varios barrios que se quedan sin luz en horas de la mañana y parte de la tarde. Foto: CENSGrupoEPM.

Y estos son los municipios aledaños a la ciudad donde también habrá cortes de energía el miércoles:

En Zipaquirá, de la carrera 16 a la carrera 18 y entre la calle 5 a la calle 7 no habrá luz entre las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En Tocancipá, de la carrera 3 a la carrera 5 y entre la calle 15 a la calle 17 hay cortes de luz desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la tarde.

En Soacha, los barrios San Juan del Ubaté y Ubaté se quedan sin luz desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:15 de la tarde.

En Mosquera, de la carrera 0 a la carrera 2 y entre la calle 1 a la calle 4 se irá la luz a partir de las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

En Chía, de la calle 6 a la calle 12 y entre la carrera 0 a la carrera 10 no habrá energía desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde.