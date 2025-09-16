Suscribirse

Bogotá

Tenga reservas: estos son los horarios de los cortes de agua en Bogotá para este miércoles 17 de septiembre

También se presentará suspensión de suministro en los municipios de Gachancipá, Cajicá y Tocancipá en Cundinamarca.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 2:22 a. m.
La suspensión se hará en diferentes horas del día. | Foto: Acueducto Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó sobre los cortes de agua programados para este miércoles, 17 de septiembre.

La suspensión que se hará a distintas horas del día se realizará en diferentes barrios de Bogotá y en los municipios de Gachancipá, Cajicá y Tocancipá en Cundinamarca.

De acuerdo con la entidad, estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua.

Cortes de agua

Localidad de Puente Aranda

Estación Central, Los Ejidos y Cundinamarca. De la carrera 30 a la carrera 36, entre la calle 13 a la calle 23. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes del Acueducto.

Cortes de agua en Bogotá 1 de junio, tenga en cuenta los barrios que no tendrán acceso al servicio durante el día
Trabajos de reparación. | Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Localidad de Usme

Tibaque, Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque Rural, Tihuaque, Las Violetas, Los Arrayanes, Violetas Rural, Juan José Rondón I, Los Soches y Tocaimita Sur. De la carrera 12F este a la carrera 25 este, entre la calle 92 sur a la calle 74C sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Club Los Lagartos y Niza Suba. De la carrera 72 a la carrera 81, entre la calle 93 a la calle 128B. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de Acueducto.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de agua

Municipios de Gachancipá y Tocancipá, en Cundinamarca

Todo el municipio. Desde las 11:00 a. m. y por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Todo el municipio. Desde las 10:00 a. m. y por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Recomendaciones

  • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
  • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
  • Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

