VEHÍCULOS
Atentos conductores al pico y placa en Bogotá el miércoles, 17 de septiembre de 2025: así rotará la medida
Para el caso de los vehículos particulares, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 6:00 a. m.
La medida de pico y placa en la capital del país rige este miércoles 17 de septiembre para los carros particulares cuyas placas terminen en 7, 8, 9 y 0.
Entre tanto, los automotores con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricción.
Es de anotar que la restricción para carros particulares en Bogotá empieza a regir a partir de las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de septiembre:
- Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 20 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 21 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa para taxis en Bogotá
En cuanto a los taxis, el pico y placa en Bogotá rige el miércoles 17 de septiembre para los ‘amarillos’ cuya placa termine 5 y 6.
En tal sentido, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
El pico y placa para los taxis en lo que resta de septiembre:
- Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
- Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
- Sábado 20 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
- Domingo 21 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
- Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
- Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
- Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.