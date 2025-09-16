Atentos conductores al pico y placa en Bogotá el miércoles, 17 de septiembre de 2025: así rotará la medida

La medida de pico y placa en la capital del país rige este miércoles 17 de septiembre para los carros particulares cuyas placas terminen en 7, 8, 9 y 0.

Entre tanto, los automotores con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricción.

Es de anotar que la restricción para carros particulares en Bogotá empieza a regir a partir de las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de septiembre:

Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 20 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 21 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para taxis en Bogotá

En cuanto a los taxis, el pico y placa en Bogotá rige el miércoles 17 de septiembre para los ‘amarillos’ cuya placa termine 5 y 6.

En tal sentido, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de septiembre: