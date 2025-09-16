Suscribirse

Atentos conductores al pico y placa en Bogotá el miércoles, 17 de septiembre de 2025: así rotará la medida

Para el caso de los vehículos particulares, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 6:00 a. m.

Redacción Vehículos
16 de septiembre de 2025, 5:09 p. m.
Incumplir el pico y placa puede generar fuertes sanciones económicas.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Twitter: @SectorMovilidad

La medida de pico y placa en la capital del país rige este miércoles 17 de septiembre para los carros particulares cuyas placas terminen en 7, 8, 9 y 0.

Entre tanto, los automotores con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricción.

Es de anotar que la restricción para carros particulares en Bogotá empieza a regir a partir de las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de septiembre:

  • Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 20 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 21 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para taxis en Bogotá

En cuanto a los taxis, el pico y placa en Bogotá rige el miércoles 17 de septiembre para los ‘amarillos’ cuya placa termine 5 y 6.

En tal sentido, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de septiembre:

  • Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
  • Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
  • Sábado 20 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
  • Domingo 21 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
  • Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
  • Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
  • Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
  • Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
  • Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
  • Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
  • Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

Noticias Destacadas

