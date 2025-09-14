Agentes de tránsito no perdonan este error: ojo con la señal que tiene dos significados

Con el paso del tiempo y las nuevas normas de tránsito, las faltas a estas leyes se han vuelto un problema creciente. Son miles los ciudadanos que deben pagar por faltas en carretera, relacionadas con la violación de señales de tránsito y también con la interacción con otros conductores.

El Código Nacional de Tránsito es la norma que regula las medidas y sanciones alrededor de los actores viales como lo son carros, motocicletas, peatones, entre otros.

Esta es la norma que detalla el Código de Tránsito. | Foto: Bogotá Tránsito

Son varias las normas que desconocen los conductores y que deben enfrentar con duras sanciones, teniendo en cuenta que el desconocimiento de la norma no lo exime de cumplirla.

Entre estas se encuentra el desconocimiento de una señal de tránsito común en las calles. Tenga en cuenta que estas señales pueden ser reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias.

Se trata de la señal SR-28, que es conocida como “prohibido parquear”. Esta tiene un círculo rojo con una línea diagonal en el centro, tapando un ícono de un automotor. Esta se usa para indicar que está prohibido parquear a partir del sitio mismo donde se encuentra y hasta la siguiente intersección.

Las señales SR28 y SR-28 A tienen un significado diferente. | Foto: Montaje Semana

Tenga en cuenta que se considera mal parqueado si usted parquea el vehículo y desciende del mismo y lo apaga. En este momento se configura la falta. De lo contrario, si usted está dentro del vehículo y está encendido, no está parqueando mal, solo está detenido.

Existe otra señal que es la SR-28A, denominada como ‘prohibido parquear o detenerse’, la cual cuenta con dos líneas en diagonal, similares a una letra X. Esta se encuentra en vías principales y su función es indicar que es una infracción detenerse bajo cualquier circunstancia en el lugar.

La razón principal y más común de esta señal es que los demás vehículos pueden ser obstaculizados y generarse un siniestro en la vía o un accidente.

Puede salirle caro si viola esta norma. | Foto: Colprensa - Camila Díaz.