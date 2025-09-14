Suscribirse

Agentes de tránsito no perdonan este error: ojo con la señal que tiene dos significados

Le puede salir muy caro si se confunde con esta señal.

Redacción Vehículos
14 de septiembre de 2025, 10:48 p. m.
El concejal Terry Hurtado, resalta que para evitar que en las vías de la capital del Valle sigan muriendo zorros, guatines, zarigüeyas, iguanas, entre otras especies que habitan la ciudad, no es suficiente la mera instalación de señalética, sino contar con campañas de sensibilización.
En el Valle del Cauca se han instalado 50 señales de tránsito con enfoque interespecie, advirtiendo la presencia de fauna silvestre en esos lugares para evitar que sean atropellados. | Foto: Cortesía Movimiento Animalista del Valle

Con el paso del tiempo y las nuevas normas de tránsito, las faltas a estas leyes se han vuelto un problema creciente. Son miles los ciudadanos que deben pagar por faltas en carretera, relacionadas con la violación de señales de tránsito y también con la interacción con otros conductores.

El Código Nacional de Tránsito es la norma que regula las medidas y sanciones alrededor de los actores viales como lo son carros, motocicletas, peatones, entre otros.

Trancón en la Autopista Norte.
Esta es la norma que detalla el Código de Tránsito. | Foto: Bogotá Tránsito

Son varias las normas que desconocen los conductores y que deben enfrentar con duras sanciones, teniendo en cuenta que el desconocimiento de la norma no lo exime de cumplirla.

Entre estas se encuentra el desconocimiento de una señal de tránsito común en las calles. Tenga en cuenta que estas señales pueden ser reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias.

Contexto: Cuáles son los requisitos para sacar la licencia de conducción A1: ¿se puede tramitar con contraseña?

Se trata de la señal SR-28, que es conocida como “prohibido parquear”. Esta tiene un círculo rojo con una línea diagonal en el centro, tapando un ícono de un automotor. Esta se usa para indicar que está prohibido parquear a partir del sitio mismo donde se encuentra y hasta la siguiente intersección.

Las señales SR28 y SR-28 A tienen un significado diferente.
Las señales SR28 y SR-28 A tienen un significado diferente. | Foto: Montaje Semana

Tenga en cuenta que se considera mal parqueado si usted parquea el vehículo y desciende del mismo y lo apaga. En este momento se configura la falta. De lo contrario, si usted está dentro del vehículo y está encendido, no está parqueando mal, solo está detenido.

Contexto: Ojo si tiene carro y va a declarar renta: este error es muy común y puede salirle carísimo

Existe otra señal que es la SR-28A, denominada como ‘prohibido parquear o detenerse’, la cual cuenta con dos líneas en diagonal, similares a una letra X. Esta se encuentra en vías principales y su función es indicar que es una infracción detenerse bajo cualquier circunstancia en el lugar.

La razón principal y más común de esta señal es que los demás vehículos pueden ser obstaculizados y generarse un siniestro en la vía o un accidente.

Pico y placa en Bogotá.
Puede salirle caro si viola esta norma. | Foto: Colprensa - Camila Díaz.

En caso de que usted viole esta señal, puede ser castigado con el pago de una multa de $604.100.

