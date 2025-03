Terror en el centro de Bogotá: alcalde Galán habló sobre atentado en el que murieron tres personas; esta es la principal hipótesis

El alcalde dijo que ordenó intensificar la presión sobre las bandas criminales. “No vamos a retroceder. Por el contrario, vamos a redoblar esfuerzos. He ordenado a la @PoliciaBogota intensificar la presión sobre las bandas que allí operan y que están identificadas, para lograr la captura de sus cabecillas y la desarticulación de sus estructuras. La Alcaldía de Bogotá no dejará de actuar en San Bernardo hasta no lograr su recuperación”, sostuvo.