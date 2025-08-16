Suscribirse

Bogotá

TransMilenio hizo importante anuncio sobre el cierre que estaba programado en el Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

TransMilenio hizo una aclaración para los usuarios que se movilizan por estas zonas durante este fin de semana.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

17 de agosto de 2025, 1:25 a. m.
Bogotá en día de cuarentena estricta abril 16 de 2021 estaciones de transmilenio
TransMilenio realizó importante aviso para los ciudadanos del suroccidente de Bogotá. | Foto: Guillermo Torres

Hace algunos días, la Alcaldía de Bogotá había anunciado un cierre temporal en el Portal Américas y la estación de TransMilenio Biblioteca Tintal, de la localidad de Kennedy, para este fin de semana.

Sin embargo, en las últimas horas, TransMilenio dio a conocer un cambio de planes en los cierres que estaban programados para este sábado 16 a partir de las 10:00 p. m., hasta las 5:00 a. m. del lunes festivo 18 de agosto.

Contexto: Subsidio TransMilenio en agosto: consulte si es beneficiario de pasajes gratis y cuántos le asignaron

“Les informamos que los cierres por la obra del Metro del Bogotá planeados para este sábado 16 de agosto han sido pospuestos por la empresa Metro de Bogotá. Informaremos oportunamente la nueva fecha de los cierres necesarios para avanzar con las obras”, mencionó el Sistema de Transporte en un breve comunicado.

TransMilenio
El Portal Américas es de los más concurridos. | Foto: Colprensa

Sin dar mayores detalles de los cierres pospuestos, que además iban a afectar los servicios alimentadores que operan en la estación Banderas, donde tendría desvíos o cambios de paraderos, TransMilenio hizo una aclaración para los usuarios.

Lo más leído

1. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
2. Inteligencia artificial identificó cuál es el negocio más rápido y rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo
3. Secretaría de Salud de Bogotá clausuró sede de reconocida cadena de pizzerías, tras denuncia en video sobre ratas en el establecimiento

“Reiteramos que este fin de semana el Portal Américas y la Estación Biblioteca Tintal continúan su operación”, mencionó TransMilenio.

Lo cierto es que desde el Distrito recordaron, además, que la ciudad cuenta con otras opciones de transporte, como TransMiZonal y el SITP, disponibles en paraderos que enlazan el Portal Américas con diferentes zonas de Bogotá.

Un equipo de trabajo de atención en vía conformado por alrededor de 100 personas estará para guiar a los usuarios hacia los paraderos o estaciones alternas. El equipo está conformado por integrantes de la Policía Nacional, gestores de convivencia, anfitriones del sistema, personal de Recaudo Bogotá, vigilancia privada, personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, guías, agentes de la Secretaría Distrital de Movilidad, y colaboradores sociales y de seguridad de la Empresa Metro de Bogotá”, agregaron desde TransMilenio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinDefensa anuncia millonaria recompensa para capturar a cabecillas de las disidencias de las Farc en Cauca y Huila

2. Harry Kane se pronunció por primer gol de Luis Díaz: fue certero y no se guardó nada

3. TransMilenio hizo importante anuncio sobre el cierre que estaba programado en el Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

4. Capturado en Barrancabermeja Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los más buscados del Tren de Aragua en Chile

5. María Carolina Hoyos rinde homenaje a su hermano Miguel Uribe y su abuela Nydia Quintero en Festival de la Solidaridad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TransMilenioestación de transmilenioCierre de vías

Noticias Destacadas

Bogotá en día de cuarentena estricta abril 16 de 2021 estaciones de transmilenio

TransMilenio hizo importante anuncio sobre el cierre que estaba programado en el Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

La entidad envió un mensaje a los propietarios de establecimientos para que estén al día con las medidas de sanidad.

Secretaría de Salud de Bogotá clausuró sede de reconocida cadena de pizzerías, tras denuncia en video sobre ratas en el establecimiento

Los hechos se registraron en la intersección vial de la calle 17 con carrera 30 del centro de la ciudad.

Habitante de calle terminó muerto tras intentar robar cable de energía en Bogotá; fue hallado dentro de una caja de alto voltaje

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.