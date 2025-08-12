Suscribirse

Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

Hay unas fechas estipuladas para dichos cierres en la capital del país.

Redacción Nación
12 de agosto de 2025, 1:55 p. m.
TransMilenio
El Portal Américas es de los más concurridos | Foto: Colprensa

Desde la Alcaldía de Bogotá anunciaron que, debido a las obras de la Línea 1 del Metro en la ciudad, habrá un cierre temporal en el Portal Américas y la estación de TransMilenio Biblioteca Tintal, de la localidad de Kennedy, durante el fin de semana del sábado 16 a partir de las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del lunes festivo 18 de agosto.

Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas y los recorridos de estos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos.

La ruta F23 operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86, donde realizarán retorno (...) En cuando a los servicios zonales DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157, tendrán desvíos y realizarán sus paradas en puntos cercanos al Portal Américas, ubicados estratégicamente para que los usuarios puedan desplazarse en distintas direcciones”, destacaron desde el Distrito.

Desde el Distrito también recordaron que existen otras alternativas de movilidad en Bogotá, como lo son TransMiZonal o SITP en los paraderos ubicados en sitios estratégicos, los cuales conectan el sector del Portal Américas con los puntos cardinales de la capital del país.

Un equipo de trabajo de atención en vía conformado por alrededor de 100 personas estará para guiar a los usuarios hacia los paraderos o estaciones alternas. El equipo está conformado por integrantes de la Policía Nacional, gestores de convivencia, anfitriones del sistema, personal de Recaudo Bogotá, vigilancia privada, personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, guías, agentes de la Secretaría Distrital de Movilidad, y colaboradores sociales y de seguridad de la Empresa Metro de Bogotá”, agregaron desde el Distrito.

