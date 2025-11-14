Tras muchos años de espera, finalmente fue entregada la avenida El Rincón: reducirá los tiempos de viaje y trancones en Suba

Tras una larga espera, como suele ocurrir con muchas de las obras en Bogotá, finalmente se entregó por completo la Boyacá con calle 127 y avenida El Rincón.

Con esto, cambiará la calidad de vida de las personas que se encuentran cerca a este sector y se mejorará el tráfico vehicular, ya que se había convertido en una costumbre ver conos, señales de pare y otro tipo de cosas que se habían implementado mientras que el proceso se llevaba a cabo.

El pasado 29 de marzo, se habían entregado tres puentes vehiculares y una ciclorruta, pero todavía faltaba una de las partes más importantes: el tramo de la avenida El Rincón.

Hoy entregamos la Avenida El Rincón, una obra clave para conectar el noroccidente de Bogotá.



Esta es una obra de valorización que debió entregarse en febrero de 2021, pero en enero de 2024 la recibimos con un avance de, apenas, el 65%. Hoy la entregamos terminada.



— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 14, 2025

Después de 12 años, teniendo en cuenta que esta hace parte de las obras de valorización de 2013, fue entregada este jueves, 13 de noviembre. "Agente Camilo, démosle apertura a la vía“, dijo una ciudadana para la apertura oficial.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), esta vía tiene una longitud de 2.35 kilómetros, cuenta con dos calzadas por sentido con dos carriles cada una y tres puentes vehiculares.

Además, hay más de 35.000 metros cuadrados de zonas verdes y se pusieron más de 460 árboles. Incluso, tiene un gimnasio bajo puentes, que es el tercero que construye el IDU en nuevas obras de infraestructura.

Se estima que esta obra, según el distrito, reducirá al menos en 30 minutos los trayectos de los ciudadanos y beneficiará a más de 1.200.000 personas.

#ElDato 📊Te contamos todo lo que debes saber sobre la recién habilitada #AvenidaElRincón, una obra de Valorización que conecta la carrera 91 con la av. Boyacá por la calle 127.

¡Más de 1 200 000 personas beneficiadas!



— IDU Bogotá (@idubogota) November 13, 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, agradeció el esfuerzo que se hizo en el último tiempo para avanzar lo más rápido con esta obra, ya que debía de haber esta lista y entregada desde hace varios años.

“Esta es una obra de valorización que debió entregarse en febrero de 2021, pero en enero de 2024 la recibimos con un avance de, apenas, el 65%. Hoy la entregamos terminada”, señaló.

El mandatario reconoció que ha sido un poco desgastante para los ciudadanos el proceso, por lo que pidió disculpas, pero dejó en claro que están más que comprometidos en buscar mejorar la movilidad en esta zona de la capital del país.

“La comunidad ha vivido con preocupación por la demora que ha tenido esta obra, ya nombre de la ciudad, queremos también pedirles excusas por lo que ha significado para ustedes y para su calidad de vida”, manifestó.

Por este nuevo corredor, además, se instalarán rutas del Sitp, que se espera que comiencen a operar a mediados del mes de noviembre.

También pusimos a disposición de la comunidad un gimnasio urbano bajo los puentes de la calle 127 con av. Boyacá, un nuevo espacio pensado para promover hábitos saludables y la apropiación del entorno. Este equipamiento cuenta con 35 máquinas y con él buscamos complementar el…

Orlando Molano Pérez, director del IDU, también celebró esta entrega y remarcó que cambiará la vida de muchas personas que transitan por este sector.