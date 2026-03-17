Bogotá

¿Vive en Suba o Kennedy? Estos son los barrios que se quedan sin agua este miércoles, 18 de marzo

Hay varios arreglos y mantenimientos programados para el miércoles, por lo que hay una serie de cortes del servicio que durarán hasta por 24 horas.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 8:31 p. m.
Estas son las zonas afectadas para este miércoles.
Estas son las zonas afectadas para este miércoles. Foto: Composición Semana | Getty

Cada día, en Bogotá se programan trabajos de mantenimiento en las redes de agua potable con el fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Debido a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad debe intervenir estas redes, se presentan cortes del servicio en algunos barrios que afectan a los usuarios. La Alcaldía publicó una lista de las zonas donde no habrá agua para que los bogotanos programen sus jornadas.

Prográmese para los cortes de agua en Bogotá: lista de los barrios que se quedan sin servicio el martes 17 de marzo

Estos son los barrios que se quedarán sin agua el miércoles 18 de marzo:

En Suba, en Aures, Lagos de Suba, Aures II, Canódromo, Prado Veraniego Sur y Lechs Wales habrá suspensiones desde las 8 de la mañana hasta 24 horas.

En la localidad de Usaquén, el barrio Santa Bárbara Central se quedará sin agua a partir de las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

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Los barrios afectados se quedarán sin agua durante 24 horas. Foto: Getty Images

En la localidad de Ciudad Bolívar, los barrios Arabia, Quiba Urbano, El Minuto de María, El Tesoro y Naciones Unidas tendrán cortes del servicio de agua desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

En la localidad de Kennedy, en los barrios Américas Occidental, Castilla, Castilla (al sur de la Avenida calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Suboficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pío XI, Pío XII, Portal de Castilla, Portal de las Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de los Ángeles, Santa María de los Ángeles, Villa Castilla y Villas de Castilla habrá cortes de agua desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

En San Cristóbal, el barrio afectado es Vitelma, donde no habrá agua desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, asegura la Alcaldía de Bogotá en un comunicado al respecto publicado en su sitio web.

Cortes de luz y agua por instalación de cable ecológico y reposición de postes.
La administración informó sobre las zonas afectadas el miércoles. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Emcali)

Recomendaciones para los cortes de agua

La Alcaldía aconseja a los ciudadanos que:

  • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
  • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
  • Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.