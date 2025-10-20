Suscribirse

Valle del Cauca

Alcalde de Cali advierte que la crisis diplomática con EE. UU. pone en riesgo miles de empleos y la seguridad del país

Eder recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial y estratégico de Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 8:13 p. m.
Alejandro Eder alcalde de Cali
Alejandro Eder, alcalde de Cali. | Foto: Bernardo Peña/El País

En medio de la creciente tensión entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, lanzó una fuerte advertencia sobre las posibles consecuencias económicas y de seguridad que podría generar el deterioro de las relaciones bilaterales.

El mandatario local alertó que la ruptura del diálogo y los recientes cruces de declaraciones entre ambos países podrían tener un impacto directo en el empleo, la inversión y la estabilidad nacional. “Este deterioro de las relaciones con Estados Unidos es muy grave y va a tener efectos directos en el bienestar de todos los colombianos”, afirmó.

Eder recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial y estratégico de Colombia, y que buena parte del funcionamiento de la Policía y las Fuerzas Militares depende de la cooperación con ese país. “Millones de empleos dependen del acceso de productos colombianos al mercado americano, y la seguridad del país también se sostiene, en parte, gracias a esa colaboración”, subrayó.

El alcalde calificó como “lamentables” los mensajes cruzados entre los presidentes de ambos países, que en los últimos días han provocado un deterioro sin precedentes en la relación diplomática. Según Eder, las relaciones internacionales deben manejarse con respeto, prudencia y visión de Estado, y no bajo el activismo político.

Contexto: Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hacen declaración conjunta tras tensiones entre Colombia y EE. UU., y lanzan particular petición a Gustavo Petro

“Las relaciones bilaterales de Colombia son patrimonio de todos los colombianos. Lo que está pasando hoy por meterle activismo a la diplomacia es que están en riesgo centenares de miles de empleos y la seguridad de Colombia”, enfatizó.

Desde Cali, Eder hizo un llamado al Gobierno nacional para que retome el diálogo diplomático y restablezca los canales de cooperación con Estados Unidos. “Cali es una ciudad exportadora. El 30 % de nuestras exportaciones van hacia ese país, y son decenas de miles de empleos que dependen de esa buena relación comercial”, puntualizó.

Finalmente, insistió en que la ciudad y la región enfrentan graves amenazas de seguridad ciudadana y terrorismo, por lo que la cooperación estadounidense sigue siendo clave. “Pedimos prudencia y responsabilidad. Lo que está en juego no es un debate político, sino el bienestar y la estabilidad de millones de colombianos”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Criadores de gallos de pelea piden tumbar fallo que prohibió su actividad

2. Dayro Moreno se pronunció por sus reiteradas ausencias con Once Caldas: hizo dura confesión

3. Arne Slot la pasa mal en Liverpool y Luis Díaz es la razón: brava crítica sacude Inglaterra

4. Super Astro Sol: consulte si fue el ganador del sorteo del lunes 20 de octubre

5. Gustavo Petro dijo que no responderá la carta de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe: “Uno ha sido condenado”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliValle del CaucaAlejandro Eder

Noticias Destacadas

Alejandro Eder alcalde de Cali

Alcalde de Cali advierte que la crisis diplomática con EE. UU. pone en riesgo miles de empleos y la seguridad del país

Redacción Semana
Arsenal de guerra incautado en Cali

Este es el impresionante arsenal de guerra incautado en Cali: fusiles, pistolas, miras telescópicas, entre otros

Redacción Semana
Luis Alfonso Escobar, Gobernador de Nariño

Denuncian presunta maquinaria electoral del gobernador de Nariño para impulsar a candidata del Pacto Histórico

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.