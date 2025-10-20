Suscribirse

Política

“Se nos ha dado la gana”: la frase que soltó Petro que impactó las redes sociales en medio de la tensión con Trump

Además, el presidente mencionó que uno de sus ministerios tiene listos decretos que “aún no firma”.

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 6:49 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 18 de septiembre de 2025 en La Dorada (Caldas)
Gustavo Petro. | Foto: Joel González - Presidencia de la República

Los usuarios de las redes sociales quedaron impactados por una frase que escribió el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta personal de X, en un mensaje que publicó este lunes 20 de octubre.

El mandatario colombiano salió con un “porque se nos ha dado la gana”, en referencia puntual sobre unas cláusulas que aún sobreviven dentro del golpeado Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Colombia y Estados Unidos.

Contexto: Gustavo Petro reveló que el TLC con Estados Unidos “está suspendido de facto”: el presidente advirtió las consecuencias

Además, luego de esa polémica frase, el jefe de Estado colombiano dio a conocer al país que uno de sus ministerios tiene listos varios decretos en los que se define el “trabajo nacional” y de la “vida de la humanidad”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Yo responderé de manera inteligente, hemos mantenido las cláusulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el Ministerio de Comercio tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad”; escribió en su X el presidente Petro.

Pero varios usuarios de X aprovecharon ese mensaje de Petro para pedirle que reflexione.

“Presidente, le invito a reconsiderar lo siguiente, si Colombia pierde uno de sus mayores motores económicos si se suspende el TLC con EE. UU.

+750 nuevas empresas exportadoras.

+400 nuevos productos colombianos.

EE. UU. compra el 30 % de nuestras exportaciones.

Si se rompe el acuerdo, no pierde usted, pierden los campesinos, los trabajadores y los empresarios que sostienen la economía real”, dijo uno de los internautas.

Otra persona expresó: “Petro marca distancia con Washington y convierte la crisis del TLC en un discurso de soberanía. Ahora falta ver si la ‘libertad’ que plantea se traduce en oportunidades reales para los colombianos”.

“Ajá, ¿en ocho meses? ¿Las flores y el café colombiano? ¿Los dólares de exportaciones de dónde? Cuando cerquen la salida de drogas y caiga la llegada de dólares al país, se va a disparar el dólar. Le dará material para su discurso un par de meses”, aseguró otro un usuario de X, en respuesta al post de Gustavo Petro.

Contexto: “Campanazo de alerta”: Gustavo Bolívar, preocupado por resultados en los Consejos de Juventud, habla de la consulta del Pacto Histórico

En el mensaje del presidente Gustavo Petro, que generó revuelo en las redes sociales, el mandatario colombiano reveló que el TLC entre Colombia y Estados Unidos “está suspendido de facto”, de manera unilateral por parte de EE. UU. luego de que el Gobierno de Donald Trump habló de aranceles para los productos que son exportados.

