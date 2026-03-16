Así estará el clima en Cali para este lunes, 16 de marzo, según el Ideam

Este lunes, 16 de marzo, desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dieron a conocer en su más reciente informe que en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, hay posibilidades de lluvia en horas de la tarde y que la temperatura máxima podría llegar a los 30 grados centígrados.

Asimismo, dieron a conocer que el cielo estaría mayormente nublado a lo largo del día con lluvias en la tarde. “Se prevé el cielo parcialmente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas durante la tarde”, detalló la entidad.

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De igual manera, precisaron que “durante la madrugada han predominado las condiciones de tiempo seco, acompañadas de cielo entre despejado y parcialmente nublado para las regiones Pacífica, Andina, Caribe y Orinoquía”. En el sur de Colombia se han registrado lluvias fuertes con presencia de tormentas eléctricas.

La entidad señaló: “Se espera un descenso del volumen de las lluvias en general en el país con respecto a días anteriores, estando los mayores acumulados de precipitación concentrados en el centro de la región Andina, la Pacífica y el suroriente de la Amazonia”.