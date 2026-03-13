La vía del Valle del Cauca que ganó importante premio internacional: mejorará el recorrido entre Buga y Buenaventura

Un megaproyecto del Valle del Cauca fue galardonado con un prestigioso premio internacional. Se trata de proyectos viales de quinta generación que pretenden mejorar la conectividad de Cali, Palmira, Buga y Bucaramanga.

Avanza ampliación de la vía Cali-Jamundí con obras que buscan mejorar la movilidad de miles de conductores

El proyecto 5G que conecta Buenaventura, Loboguerrero y Guadalajara de Buga recibió el premio “Transport Deal of the Year”, el cual se le otorga a las iniciativas financieras más relevantes en el sector de infraestructura a nivel mundial.

El premio fue otorgado por la plataforma líder en inteligencia, datos y noticias especializada en la financiación de proyectos, IJGlobal, a la concesionaria que llevó a cabo la intervención en las vías del Valle del Cauca, la Unión Vial Camino del Pacífico.

“Este premio es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo económico de Colombia”, destacó el gerente de la concesionaria, Miguel Ángel Acosta, en un comunicado de la conglomeración.

El megaproyecto ganó un premio por la innovación financiera en infraestructura. Foto: Tomada de Unión Vial Camino del Pacífico

“Con este impulso internacional, la Unión Vial Camino del Pacífico reafirma su compromiso de entregar una obra de clase mundial que genere valor compartido, modernice el transporte de carga y consolide al Pacífico colombiano como un nodo logístico de alto nivel en la región”, agregó Acosta.

Este proyecto 5G consta de 128 kilómetros que buscan consolidar la conectividad del puerto de Buenaventura con el interior del país, mejorando la competitividad en el comercio y reduciendo los tiempos de viaje en, al menos, un 40 %.

Así las cosas, la obra incluye la construcción de 35 kilómetros de nueva calzada y el mejoramiento de un poco más de 33 kilómetros de las vías, además de la remodelación de 15 kilómetros en el sector Simón Bolívar de Buenaventura. Se construirán dos túneles, más de 22 puentes vehiculares y 16 peatonales y se rehabilitarán 17 puentes ya existentes en la vía.

El cierre financiero se consolidó en 3,66 billones de pesos.

Se construirán puentes, calzadas y rutas ecológicas. Foto: Tomada de Unión Vial Camino del Pacífico

El diseño contempla integrar 60 pasos de fauna y una ciclorruta de 7 kilómetros entre Buga y Yocoto. Hasta el momento se estima que el proyecto puede brindar hasta 6.000 empleos directos.

A la fecha, se está en estado de construcción, pero una vez finalizado, se prevé un viaje de 2 horas entre Buga y Buenaventura.

“Más allá del cierre financiero, el impacto de esta obra es transformador para la logística nacional: la modernización de los 128 km que conectan el interior del país con el puerto de Buenaventura garantiza una conectividad estratégica, mayor resiliencia climática y tecnología de punta en túneles”, asegura la Unión Vial Camino del Pacífico, en un comunicado.

“Bajo un modelo de infraestructura sostenible, el proyecto asegurará beneficios directos para cerca de 3 millones de habitantes en siete municipios del Valle del Cauca, fortaleciendo el tejido social y la competitividad del principal puerto del Pacífico”, complementa.