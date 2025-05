Así fue la violenta embestida de una moto al secretario de Movilidad de Cali en un puesto de control

De acuerdo con lo que se ha conocido, el funcionario se encontraba en el sitio y un motociclista, que no tenía la documentación vigente, lo embistió violentamente por varios metros dejándolo gravemente herido.

“Rechazo total a lo ocurrido con nuestro secretario de Movilidad @orozcolgustavo, quien fue atropellado mientras lideraba un operativo de control. Esto no es aceptable. Quien atenta contra un servidor público atenta contra el orden de toda la ciudad. Los controles no son para perseguir a nadie. Son para salvar vidas, prevenir accidentes y proteger a caleños y peatones. Nuestra ciudad no puede seguir normalizando la violencia contra la autoridad", dijo el mandatario de los caleños.