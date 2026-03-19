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Cali hoy: así estará el clima, según el Ideam

Es necesario que la ciudadanía esté atenta a los cambios del clima.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 7:20 a. m.
Panorámica de la ciudad de Cali
Panorámica de la ciudad de Cali Foto: WIRMAN RÍOS

Para este jueves, 19 de marzo, Cali tendrá condiciones, en su mayoría, secas, aunque no descartan cambios hacia el final del día; así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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“Se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descartan lloviznas esporádicas al final de la tarde”, señaló la entidad.

Asimismo, indicaron que, aunque el calor puede predominar, no descartan lluvias en horas de la tarde, casi en la noche, y la temperatura alcanzaría los 31 grados centígrados.

“No se descartan lluvias entre ligeras y moderadas en zonas puntuales del norte y sur de Valle del Cauca, especialmente durante la tarde y la noche”, agregó el Ideam.

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Las autoridades recomiendan a los habitantes de esta zona de Colombia mantenerse atentos a posibles variaciones del clima, especialmente en horas de la tarde, cuando podrían presentarse lluvias aisladas que, aunque leves, podrían impactar la movilidad y actividades al aire libre.