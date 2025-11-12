Capturan a alias Jeifri, ladrón serial de computadoras de vehículos en Cali

En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación fue capturado alias Jeifri, señalado como el principal responsable de una serie de hurtos de computadoras automotrices en diferentes sectores de la capital vallecaucana.

La diligencia judicial se cumplió en el barrio Municipal, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura en su contra por el delito de hurto calificado y agravado. Según las investigaciones, el capturado utilizaba un vehículo particular de color blanco, el cual había alquilado para movilizarse y cometer los robos.

Las cámaras de videovigilancia fueron determinantes para exponer su modo de operar, identificado en las comunas 2, 8 y 10 de Cali, así como en otros municipios del Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, alias Jeifri empleaba un método conocido como “acceso exprés”: ubicaba su carro al lado del vehículo que pretendía robar y, en una maniobra que no superaba los 60 segundos, abría el capó burlando los sistemas de alarma tradicionales. Luego retiraba la Unidad de Control Electrónico (ECU), conocida como la “computadora del carro”, con un valor estimado entre dos y tres millones de pesos en el mercado ilegal.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad también evidenciaron que el hombre no actuaba solo. Contaba con al menos dos cómplices que lo acompañaban para distraer a la ciudadanía y facilitar la huida.

El patrón de comportamiento detectado por las autoridades indica que el 80 % de los hurtos ocurrían entre las 9:00 y las 11:00 de la noche, principalmente en zonas residenciales y comerciales con poca iluminación y escasa vigilancia.

Cuatro denuncias que coinciden con su modus operandi, al menos diez casos en investigación y una serie de videos que registran los robos en tiempo real sirvieron como pruebas clave para que un juez de control de garantías ordenara medida de aseguramiento intramural en su contra.

Con esta captura, la Policía Metropolitana de Cali considera que se da un golpe importante a las estructuras dedicadas al hurto de autopartes en la ciudad.