Cali

Clima en Cali hoy: lluvias durante este lunes, 23 de febrero

El Ideam pide estar alertas a las recomendaciones de las autoridades.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 7:12 a. m.
Lluvias en algunos sectores de Cali.
Lluvias en algunos sectores de Cali. Foto: Montaje con fotos de El País / El País /pantallazo redes sociales

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el clima que tendrá Cali, Valle del Cauca, para este lunes, 23 de febrero, precisando que habrá nubosidad y lluvias durante diferentes horas del día.

“Son estimadas condiciones nubladas con probabilidad de precipitaciones en todas las jornadas, con los mayores acumulados esperados en horas de la tarde y noche (T. máx.: 29 °C)”, indicó la entidad.

De igual manera, dieron a conocer que estas lluvias que se pueden registrar son influenciadas por los sistemas atmosféricos que están favoreciendo el ingreso de humedad hacia el territorio colombiano, especialmente sobre la región Andina y el Pacífico, donde está situada Cali.

Barrios con mayores afectaciones por fuertes lluvias en Cali

El Ideam explicó que para las próximas 24 horas se esperan condiciones nubladas y lluvias de variadas intensidades en amplias zonas del occidente del país.

La temperatura máxima estimada para la capital vallecaucana será de 29 grados centígrados, en medio de un ambiente predominantemente nublado. Las autoridades recomiendan estar atentos a los reportes oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

