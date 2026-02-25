Clima en Cali para hoy miércoles, 25 de febrero: Ideam advierte lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá este miércoles, 25 de febrero, una jornada donde se registrarán lluvias y el cielo estará mayormente nublado.

La capital del Valle del Cauca manejará condiciones inestables durante todo el día: “Se estima un día lluvioso con cielo mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 29 °C)”, indicó la entidad.

Lluvias en Cali. Foto: Montaje El País

Desde el Ideam sostuvieron que las lluvias se pueden presentar de manera intermitente y en varios sectores puede haber actividades eléctricas.

A nivel nacional, el Ideam explicó que en las próximas 24 horas se prevé abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad en varias regiones del país, incluida la Andina, donde se encuentra el Valle del Cauca.