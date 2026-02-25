Cali

Clima en Cali para hoy miércoles, 25 de febrero: Ideam advierte lluvias

La ciudadanía debe estar atenta a las recomendaciones de las autoridades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 8:04 a. m.
Lluvias en Cali.
Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán / El País

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá este miércoles, 25 de febrero, una jornada donde se registrarán lluvias y el cielo estará mayormente nublado.

La capital del Valle del Cauca manejará condiciones inestables durante todo el día: “Se estima un día lluvioso con cielo mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 29 °C)”, indicó la entidad.

Impresionante robo de película con explosivos a carro de valores en la vía Panamericana deja a una persona muerta
Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.
Lluvias en Cali. Foto: Montaje El País

Desde el Ideam sostuvieron que las lluvias se pueden presentar de manera intermitente y en varios sectores puede haber actividades eléctricas.

A nivel nacional, el Ideam explicó que en las próximas 24 horas se prevé abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad en varias regiones del país, incluida la Andina, donde se encuentra el Valle del Cauca.

Cali

Emcali entrega la lista de barrios en Cali que se quedan este miércoles 25 de febrero sin servicio de luz

Cali

Impresionante robo de película con explosivos a carro de valores en la vía Panamericana deja a una persona muerta

Cali

Evalúan el traslado de mesas de votación en Valle por amenazas de las disidencias

Cali

Alerta en Cali: caudal del río Cauca crece y genera preocupación

Cali

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Cali

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

Cali

Prográmese; nuevos cortes de agua y luz en Cali para este 24 de febrero

Cali

En Cali, residentes critican cierre vial permanente en inmediaciones de la Estación de Policía El Caney; Policía responde

Nación

Clima en Cali para este martes, 24 de febrero: esto dice el Ideam

Más de Cali

Cierre vial tiene en jaque a la comunidad en un barrio de Cali.

En Cali, residentes critican cierre vial permanente en inmediaciones de la Estación de Policía El Caney; Policía responde

Emcali anunció cortes de luz este lunes, 21 de julio en Cali.

Emcali entrega la lista de barrios en Cali que se quedan este miércoles 25 de febrero sin servicio de luz

Los sujetos armados ubicaron y activaron hasta explosivos a la hora de ejecutar este asalto en plena vía Panamericana, indicaron los testigos.

Impresionante robo de película con explosivos a carro de valores en la vía Panamericana deja a una persona muerta

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.

Evalúan el traslado de mesas de votación en Valle por amenazas de las disidencias

El río Cauca atraviesa al Valle del Cauca en un recorrido de 400 km que finaliza en Cartago. El punto más crítico de contaminación es Cali y Yumbo. A partir de Vijes, el río se recupera. Foto Jorge Orozco/ El País

Alerta en Cali: caudal del río Cauca crece y genera preocupación

Las principales vías de ingreso y salida de Cali se encuentran totalmente monitoreadas por los agentes de tránsito de la ciudad, que establecieron puestos de control e hicieron un llamado a la precaución a la hora de conducir. La falta de documentación, el exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad son las principales causas de multas y llamados de atención. Fotos Raúl Palacios / El País.

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

La empresa explicó que estas labores permitirán mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.

Prográmese; nuevos cortes de agua y luz en Cali para este 24 de febrero

Decenas de universidades ofrecen vacantes en áreas STEM

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Noticias Destacadas