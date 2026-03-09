Clima para Cali este lunes, 9 de marzo: esto dice el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer en su último reporte el clima con el que estará este lunes, 9 de marzo, la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.

En gran parte del suroccidente colombiano habrá nubosidad persistente, lo que puede provocar lluvias en el departamento de Valle del Cauca.

“Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas, especialmente en horas de la tarde”, precisó la entidad haciendo referencia a la capital vallecaucana.

Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán / El País

Asimismo, dieron a conocer que la temperatura máxima para la jornada de hoy será de 28 grados centígrados en medio de condiciones de humedad, lo que favorecería las lluvias que se podrían presentar en la segunda mitad del día.

“Se prevé una jornada mayormente lluviosa sobre diversas zonas de la región Andina y del Pacífico”, explicó el Ideam.

Es necesario que la ciudadanía pueda estar atenta a las recomendaciones de las autoridades en los diferentes puntos de Cali.