Cali

Clima para Cali este lunes, 9 de marzo: esto dice el Ideam

La ciudadanía debe acatar las recomendaciones de las autoridades.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 6:53 a. m.
Lluvias en Cali.
Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán / El País

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer en su último reporte el clima con el que estará este lunes, 9 de marzo, la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.

En gran parte del suroccidente colombiano habrá nubosidad persistente, lo que puede provocar lluvias en el departamento de Valle del Cauca.

“Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas, especialmente en horas de la tarde”, precisó la entidad haciendo referencia a la capital vallecaucana.

MIO habilita rutas especiales en Cali para facilitar el acceso a los puestos de votación este domingo 8 de marzo
Lluvias en Cali
Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán / El País

Asimismo, dieron a conocer que la temperatura máxima para la jornada de hoy será de 28 grados centígrados en medio de condiciones de humedad, lo que favorecería las lluvias que se podrían presentar en la segunda mitad del día.

Cali

MIO habilita rutas especiales en Cali para facilitar el acceso a los puestos de votación este domingo 8 de marzo

Cali

Estas son las regiones que podrían tener cambios en los puestos de votación por la violencia

Cali

Dirigencia liberal del Valle advierte sobre los riesgos del discurso de fraude anticipado: “Podría desencadenar en violencia”

Cali

Cali activa operativo especial de movilidad y seguridad para la jornada electoral de este 8 de marzo

Cali

En el corregimiento de Ampudia, en zona rural de Jamundí, el Ejército fue blanco de ataques con drones cargados de explosivos

Cali

Cali pone en marcha su primer piloto solar de generación distribuida y marca un hito en transición energética

Cali

Revelan el último audio que envió hermano de la candidata Claudia Cabrera antes de ser asesinado: “Ya no tenemos miedo”

Finanzas

Oportunidades de empleo en Cali: vacantes abiertas en distintos sectores

Cali

Oso de anteojos y puma concolor: Avistamientos impresionantes en Cali, especies fueron captadas en cámara

Cali

Los vehículos blindados que el Ejército envió al suroccidente de Colombia para combatir a los ilegales

“Se prevé una jornada mayormente lluviosa sobre diversas zonas de la región Andina y del Pacífico”, explicó el Ideam.

Es necesario que la ciudadanía pueda estar atenta a las recomendaciones de las autoridades en los diferentes puntos de Cali.

Más de Cali

En la terminal Simón Bolívar del MIO se instalarán 2.074 módulos solares con una capacidad total de un megavatio.

MIO habilita rutas especiales en Cali para facilitar el acceso a los puestos de votación este domingo 8 de marzo

La presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc y el ELN, es un reto mayúsculo para la jornada de votación de este domingo en las regiones más apartadas de Colombia.

Estas son las regiones que podrían tener cambios en los puestos de votación por la violencia

En Colombia, cada jornada electoral es una coreografía milimétrica que se despliega en más de 126.000 mesas de votación y más de 3.500 comisiones escrutadoras.

Dirigencia liberal del Valle advierte sobre los riesgos del discurso de fraude anticipado: “Podría desencadenar en violencia”

Cali centro de avistamiento de aves en Colombia

Cali activa operativo especial de movilidad y seguridad para la jornada electoral de este 8 de marzo

La Contraloría no solamente detectó presuntas irregularidades en la política de seguros de las aeronaves del Ejército, sino también en la adquisición de drones para tareas de inteligencia.

En el corregimiento de Ampudia, en zona rural de Jamundí, el Ejército fue blanco de ataques con drones cargados de explosivos

planta solar fotovoltaica de generación distribuida

Cali pone en marcha su primer piloto solar de generación distribuida y marca un hito en transición energética

Claudia Cabrera

Revelan el último audio que envió hermano de la candidata Claudia Cabrera antes de ser asesinado: “Ya no tenemos miedo”

x

Oso de anteojos y puma concolor: Avistamientos impresionantes en Cali, especies fueron captadas en cámara

Ejército busca atacar a los ilegales.

Los vehículos blindados que el Ejército envió al suroccidente de Colombia para combatir a los ilegales

Noticias Destacadas