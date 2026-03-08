Cali

MIO habilita rutas especiales en Cali para facilitar el acceso a los puestos de votación este domingo 8 de marzo

Conozca las rutas y los servicios especiales de este día para facilitar la movilización masiva en medio de las elecciones legislativas.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 7:56 a. m.
El sistema de transporte masivo de Cali conectará a las personas con algunos puestos de votación.
El sistema de transporte masivo de Cali conectará a las personas con algunos puestos de votación.

Para este domingo, 8 de marzo, los colombianos saldrán a los puestos de votación alrededor del país para elegir a los próximos senadores y representantes a la Cámara, en una jornada electoral que inicia a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en todas las urnas del país.

Para este día, Metro Cali anunció rutas especiales del sistema masivos MIO para que los caleños puedan llegar más fácil a ciertos puestos de votación, además habrá a disposición “todo su equipo humano y operativo para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus puestos de votación“, aseguró Metro Cali en un comunicado.

Así las cosas, el sistema MIO busca transportar a unos 206 ciudadanos a puestos de votación en la ciudad, incluyendo seis que están ubicados en zona rurales, hasta donde no llega el sistema de transporte masivo, los cuales son: La Buitrera, La Sirena, La Viga, La Vorágine y El Hormiguero. En este último corregimiento hay dos puestos de votación.

El servicio del MIO inicia de 6 a.m. hasta las 10 p.m. Foto: DANIEL JARAMILLO

De acuerdo con el informe de Metro Cali, el MIO y el MIO Cable iniciarán las operaciones este domingo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, “horario que permitirá la movilización no solo de los votantes, sino también de jurados de votación, testigos electorales, personal logístico y demás actores vinculados al proceso electoral, quienes requieren desplazarse hacia los diferentes puntos habilitados en la ciudad, así como para el retorno a sus destinos“, se lee en el comunicado.

Para quienes requieran ayuda con las rutas que deben tomar o cualquier otra duda, en las estaciones de mayor concentración habrá MIO Orientadores, “quienes brindarán información a los usuarios sobre las rutas del MIO que los acercan a sus lugares de votación, facilitando así la movilidad de quienes se desplazan hacia estos puntos“, asegura Metro Cali.

Votaciones apertura marzo 8 2026
La jornada electoral va desde la 8 a.m. hasta las 4 p.m. Foto: Colpresa / Adobe Stock

“El sistema contará con la disponibilidad de su personal de operadores, inspectores de vía, controladores y equipo técnico desde el Centro de Control, quienes estarán atentos al desarrollo de la jornada para garantizar la prestación del servicio y contribuir a que miles de caleños puedan movilizarse de manera segura y oportuna para ejercer su derecho al voto“, estableció la entidad de transporte este domingo.

Para consultar todas las estaciones, así como las direcciones y las rutas del MIO que lo acercarán a su puesto de votación, puede consultar la página web de Metro Cali, donde están detallados todos los servicios especiales para esta jornada electoral.

