MIO habilita rutas especiales en Cali para facilitar el acceso a los puestos de votación este domingo 8 de marzo

Para este domingo, 8 de marzo, los colombianos saldrán a los puestos de votación alrededor del país para elegir a los próximos senadores y representantes a la Cámara, en una jornada electoral que inicia a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en todas las urnas del país.
Para este día, Metro Cali anunció rutas especiales del sistema masivos MIO para que los caleños puedan llegar más fácil a ciertos puestos de votación, además habrá a disposición “todo su equipo humano y operativo para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus puestos de votación“, aseguró Metro Cali en un comunicado.
Así las cosas, el sistema MIO busca transportar a unos 206 ciudadanos a puestos de votación en la ciudad, incluyendo seis que están ubicados en zona rurales, hasta donde no llega el sistema de transporte masivo, los cuales son: La Buitrera, La Sirena, La Viga, La Vorágine y El Hormiguero. En este último corregimiento hay dos puestos de votación.
De acuerdo con el informe de Metro Cali, el MIO y el MIO Cable iniciarán las operaciones este domingo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, “horario que permitirá la movilización no solo de los votantes, sino también de jurados de votación, testigos electorales, personal logístico y demás actores vinculados al proceso electoral, quienes requieren desplazarse hacia los diferentes puntos habilitados en la ciudad, así como para el retorno a sus destinos“, se lee en el comunicado.
Para quienes requieran ayuda con las rutas que deben tomar o cualquier otra duda, en las estaciones de mayor concentración habrá MIO Orientadores, “quienes brindarán información a los usuarios sobre las rutas del MIO que los acercan a sus lugares de votación, facilitando así la movilidad de quienes se desplazan hacia estos puntos“, asegura Metro Cali.
“El sistema contará con la disponibilidad de su personal de operadores, inspectores de vía, controladores y equipo técnico desde el Centro de Control, quienes estarán atentos al desarrollo de la jornada para garantizar la prestación del servicio y contribuir a que miles de caleños puedan movilizarse de manera segura y oportuna para ejercer su derecho al voto“, estableció la entidad de transporte este domingo.
Para consultar todas las estaciones, así como las direcciones y las rutas del MIO que lo acercarán a su puesto de votación, puede consultar la página web de Metro Cali, donde están detallados todos los servicios especiales para esta jornada electoral.