Los residentes de la ciudad de Cali y usuarios del servicio de transporte público tendrán que modificar sus trayectos tras los nuevos ajustes en el plan de servicios del Masivo Integrado de Occidente (MIO).

Metrocali anunció mediante un comunicado oficial que las modificaciones “buscan facilitar la movilidad de los usuarios, reducir tiempos de transferencia, minimizar desplazamientos peatonales y hacer más eficiente y segura la operación”.

En la terminal Simón Bolívar del MIO se instalarán 2.074 módulos solares con una capacidad total de un megavatio. Foto: Cortesía Emcali

Desde el 16 de marzo inician los cambios que se aplicarán en la terminal Menga, donde 11 rutas modificarán su punto de ascenso y descenso: A21, A23, E21, E27, T12, P21C, P21E, P27D, P42, P82 y P30A en sentido hacia Paso del Comercio.

Según Metrocali, la reorganización interna permitirá mejorar las conexiones entre servicios y disminuir riesgos operativos dentro de la terminal.

La entidad detalló que las rutas exprés E21 y E27 trasladarán su parada de descenso de la plataforma B1 a la C4. El informe técnico indica que el nuevo punto ofrece un tramo de aproximación más recto y estable, lo que facilita la alineación con el andén y mejora la maniobra de ingreso.

Metrocali explicó que, en la configuración anterior, los buses debían aproximarse inmediatamente después de una curva, situación que aumentaba la complejidad operativa y las interferencias con otros movimientos vehiculares.

Se confirmaron nuevas reubicaciones estratégicas en la carrera 109 para las rutas A17C y A17F. Además, la ruta P62A incorporará una parada en la calle 5 con carrera 16, mientras que las rutas P62D y P60B adicionarán una parada en la carrera 66 entre calles 25 y 18.

Ajustes en el sector El Diamante

La entidad anunció que la ruta P47B dejará de atender la parada ubicada en la calle 36 entre carreras 30A y 30, en el sector del Diamante. Metrocali informó que la medida obedece a los riesgos asociados “al cambio desde el carril mixto hacia el carril exclusivo en un tramo reducido antes de la Terminal Calipso”.

Por las obras que se llevan a cabo en la carrera 31 entre las calles 44 y 48, Metrocali ajustará el recorrido de la ruta A81. La ruta retomará el corredor de la carrera 31, dejará de transitar por la troncal Aguablanca y atenderá directamente los sectores de El Diamante, El Poblado 1, Mojica y El Vergel, conectándose con la Terminal Calipso.

Debido a las construcciones en el sector, el sistema de transporte modificó sus rutas. Foto: WIRMAN RÍOS

Ruta A01B suspendida

Metrocali determinó suspender la ruta A01B, la cual registra niveles bajos de uso, con menos de 10 registros pagos por hora en su mejor tendencia.

La entidad señaló que los usuarios dispondrán de alternativas como las estaciones Piloto y Río Cali de la troncal carrera 1, Las Américas y Versalles por la Avenida 3, la ruta P40A por las carreras 8 y 10, o la estación Belalcázar sobre la carrera 15.