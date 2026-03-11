Cortes de agua y luz en Cali este jueves 12 de marzo: estos barrios y sectores tendrán suspensión del servicio por trabajos de Emcali

En las redes de agua potable y de energía de Cali se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento o arreglos para ofrecer mejores servicios a la comunidad. Para estas labores, Emcali informó los sectores donde se irá el agua y la luz el jueves 12 de marzo, con el fin de que los caleños programen sus actividades sin mayores percances.

Así las cosas, estos son los sectores que se quedarán sin agua el jueves 12 de marzo

En el barrio El Ingenio, que cubre desde la calle 22 hasta la calle 25 y la carrera 10 a 11, se suspenderá el servicio de agua potable desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche.

EMCALI anunció que dispondrá de un carrotanque en el barrio para que las personas puedan acceder al agua.

#EMCALIInforma | Mañana, jueves 12 de marzo de 2026, realizaremos trabajos de modernización en nuestro red de energía y sistema de acueducto. 👷‍♂️⚡️💧



Por este motivo, será necesario suspender el servicio de manera temporal.



Estos son los lugares donde no habrá energía el jueves

En el barrio Chiminangos: la carrera 1 B, entre las calles 56 y 59, no habrá luz a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En el circuito kilómetro 18, en el corregimiento El Saladito, en el sector San Antonio, se cortará la energía de 7 a. m. a 5 p. m.

Los cortes programados por la empresa de servicios públicos de Cali a menudo se deben a trabajos de mantenimiento, modernización de redes, como la instalación de postes de energía o cables ecológicos; también se deben a arreglos por fallas técnicas provocadas por fuertes lluvias o vendavales.

Emcali ha recomendado a los ciudadanos almacenar agua antes de los cortes programados y priorizar su uso para el consumo y el aseo. También instan a las personas a desconectar sus electrodomésticos durante las suspensiones del servicio para evitar que estos se dañen.

En caso de que requiera presentar algún evento inusual con el servicio del agua o de la energía, puede ponerse en contacto con EMCALI marcando 177 o (602) 524 0177; también puede consultar la línea de WhatsApp o atención en línea desde la página oficial de la empresa de servicios públicos.