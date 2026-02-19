Cali

El barrio de Cali que es un museo abierto: los tesoros que guarda Siloé y que casi nadie conoce

La entrada al lugar es completamente gratis, y los visitantes pueden asistir a cualquier hora del día para conectar con el arte y la cultura caleña.

Redacción Nación
19 de febrero de 2026, 9:34 p. m.
El arte y la resistencia se toman las calles de un barrio estigmatizado.
El arte y la resistencia se toman las calles de un barrio estigmatizado. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Un sector de Cali que ha sido históricamente estigmatizado, durante los últimos años ha reescrito sus calles para darle un nuevo significado a su comunidad, por medio del arte, la memoria y proyectos comunitarios que han llamado la atención de los locales y de turistas que visitan el lugar para descubrir los tesoros que allí se están erigiendo.

Se trata del barrio Siloé, ubicado en la comuna 20 de la ciudad vallecaucana, el cual se ha convertido en un museo a cielo abierto que invita a las personas a descubrir el renacer de una comunidad apartada y rechazada durante años. A través de la Ruta de la Memoria, el barrio cuenta su historia de resistencia y de cultura. Allí hay espacios disruptivos que convierten el sector en un atractivo para cientos de visitantes.

x
El techo de la Galería de Siloé es patrimonio de la ciudad. Foto: Tomada Museo Popular de Siloé

Siloé cuenta ahora con un museo popular que rompe con las reglas tradicionales de estos establecimientos, pues se permite a los asistentes gritas, tocar las obras, cantar y demás, lo que también los hace parte de los elementos que allí se exhiben. El objetivo es preservar la memoria colectiva de los habitantes, por lo que la entrada es totalmente gratis y está abierto al público las 24 horas del día.

A una hora de Cali: estos son los encantos de la ‘tierra del paraíso’, un acogedor destino con historia y riqueza cultural

“El Museo Popular de Siloé es un espacio vivo de la construcción de la memoria del barrio de Siloé, un lugar para jugar, tocar los objetos, cantar, gritar, escuchar, para reírse y para aprender. El museo es una propuesta de captar la mirada del mundo hacia un territorio que ha sido segregado y estigmatizado en Cali, Colombia“, se lee en la página web del museo.

Al mismo tiempo, las fachadas de las casas se han ido convirtiendo en lienzos donde se pintan historias de cambio, redención y sobre la conexión del barrio con la salsa, el ritmo típico de Cali. Se le suma que la Galería de Siloé, reconocida por su techo ovalado, ha sido declarado como patrimonio de la ciudad.

x
El recorrido incluye varios puntos de interés que retratan la historia y la memoria del sector. Foto: Tomada Museo Popular de Siloé

Además, los visitantes pueden disfrutar de una vista de la ciudad en el mirador La Estrella que fue adecuado en el barrio para darle un toque extra al recorrido artístico y cultural. En recorrido también incluye estaciones del teleférico Mío Cable, que están adaptadas con temáticas de cultura, mitos y la historia de la música del sector.

A dos horas de Cali: El pueblo del Valle del Cauca reconocido por su geografía montañosa y múltiples atractivos

Las personas que han visitado el lugar recomiendan dirigirse a los sitios emblemáticos como el parque de La Horqueta, el Monumento en Contra de la Opresión y la Cascada Siloé, paradas que están incluidas en algunos tours que se ofrecen en la entrada del barrio.

