A una hora de Cali: estos son los encantos de la ‘tierra del paraíso’, un acogedor destino con historia y riqueza cultural

El Valle del Cauca, el departamento más poblado del suroccidente colombiano, es uno de los destinos turísticos más encantadores y diversos del país.

Uno de sus municipios es El Cerrito, ubicado a 44 kilómetros de Cali, conocido como “la ciudad cariño de Colombia” y la “tierra del paraíso”.

Esta población se encuentra sobre las planicies del río Cauca y la zona montañosa de la cordillera Central. Según la Gobernación del Valle, es reconocida por sus extensos cultivos de caña de azúcar y uva, así como por la novela María, de Jorge Isaacs, la cual ha convertido a “este municipio en un paraíso que todos los turistas quieren visitar”.

La hacienda El Paraíso, clave en la historia local, es visitada diariamente por decenas de personas. “Allí se esconden los secretos del amor prohibido entre Efraín y María, además de todas las reliquias del siglo XVIII que se conservan en la casa”, agrega la Gobernación.

Sitios de interés

Otros atractivos destacados por la entidad son el Museo de la Caña de Azúcar y la Maloca de los Vientos, donde se pueden practicar distintos deportes extremos.

Según información de la Alcaldía del municipio, la hacienda Museo de la Caña fue construida por José Sebastián Borrero y Josefa Costa en 1715, y habitada por sus descendientes hasta la cuarta generación. En el siglo XX, fue adquirida por el ingenio Providencia.

En sus jardines “hay una serie de ranchos y trapiches representativos de las diferentes regiones de Colombia donde se cultiva la caña de azúcar”.

El Parque Nacional Natural Las Hermosas es otro lugar destacado, cuya jurisdicción comparte con otros municipios del Valle y Tolima. En él nacen cientos de ríos que, desde cumbres, lagunas y glaciares, bajan por valles boscosos y sabanas hasta varias poblaciones.

“El parque se localiza sobre la cordillera Central, en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima. Hace parte de los municipios de Palmira, Tuluá, Buga, El Cerrito y Pradera en el Valle, y de los municipios de Chaparral y Río Blanco en el Tolima”, señala la Alcaldía.

Por su parte, la Maloca de los Vientos es un parque temático que cuenta con un mirador de cuatro pisos desde el cual se pueden disfrutar los paisajes del Valle, a 1.550 metros sobre el nivel del mar.

En materia gastronómica, entre los platos típicos de la zona se destaca el sancocho de gallina.

“Su oferta gastronómica enamora los paladares de todos los que la prueban. El Cerrito es sinónimo de sancocho de gallina, obleas, tostadas de plátano y los famosos panderitos ‘Kist’”, señala la Gobernación.