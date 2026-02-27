Regionales

El momento exacto en el que hombres en moto lanzaron explosivo contra una vivienda en Valle del Cauca

Las autoridades buscan a los responsables.

Gabriel Salazar López

27 de febrero de 2026, 11:32 a. m.
Estos son los sujetos que hicieron ataque con explosivos.
Estos son los sujetos que hicieron ataque con explosivos. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los hechos de terror no cesan en el departamento de Valle del Cauca. Hombres a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo en contra de una vivienda situada en La Victoria, lo que causó pánico entre la ciudadanía que está reclamando mayor seguridad.

En el video de una cámara de seguridad de la zona, se logra ver la magnitud del estruendo que dejó una nube gris y las alarmas de los carros encendidas. No hubo personas que terminaran lesionadas, pero sí temor por lo sucedido.

De acuerdo con la información que se ha conocido, todo tendría relación con unas denuncias que ha realizado una mujer que labora en una empresa que procesa alimentos, donde ha denunciado malos manejos, lo que ha generado este tipo de hechos violentos.

Una vez se registró el hecho, llegaron uniformados de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona y comenzaron las respectivas investigaciones del caso con el fin de poder establecer la plena identidad de los dos hombres que son los responsables de este atentado con explosivos.

Y es que en el suroccidente colombiano no han cesado los hechos de terror. Un violento ataque armado contra un vehículo transportador de valores también sembró pánico en la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Patía, en el sur del Cauca. El asalto, ejecutado con explosivos y armas de largo alcance, dejó una persona muerta y generó enfrentamientos entre los responsables y la Fuerza Pública en zona rural.

Así es como las disidencias hacen ‘pescas milagrosas’ en la vía Panamericana, en el Cauca. En promedio hay cinco secuestros exprés al día

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el hecho se registró cuando el camión blindado se desplazaba por este corredor estratégico que comunica al suroccidente del país. Hombres armados interceptaron el automotor y activaron cargas explosivas para obligarlo a detenerse. La detonación afectó gravemente la estructura del vehículo y provocó escenas de caos entre conductores y habitantes del sector.

Las autoridades en esta zona del país se encuentran en máxima alerta por lo que los grupos armados o bandas criminales puedan realizar.

