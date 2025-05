Emiten orden de captura contra hombre que agredió con insultos racistas a guarda de tránsito en Cali

“Ya fue emitida la orden de captura contra el agresor de José Félix, el agente de tránsito víctima de insultos racistas en Cali, mientras cumplía su labor. En esta ciudad no hay cabida para la violencia ni la discriminación. Desde la Alcaldía de Cali actuamos con determinación. El respeto es ley y se hace cumplir”, dijo el mandatario a través de sus redes sociales.

Así fue la agresión

“Sos un negro basura”, “hp, si fueras inteligente, no serías guarda, pedazo de basura”, son algunas de las palabras de grueso calibre que se escuchan en el video. El guarda no cae en la provocación y trata de evadir la agresión, pero el hombre lo persigue con más insultos: “Basura de mierda (...) y tras de todo, te maneja un blanco, hp”.

Frente a esto, Félix, en diálogo con SEMANA , señaló que “Gracias a Dios, yo soy una persona que no soy ni de problema ni nada , me gusta informarle a la gente lo que uno va a hacer. Soy una persona muy humilde y si puedo ayudar, ayudo, incluso al infractor, pero sin una actitud orgullosa”, expresó el agente.

Angulo relató que el apoyo de la Policía llegó a tiempo, evitando que la situación escalara. “Fue horrible. Me contuve porque pensé mucho en mi familia, en mi empleo. No quería que en un momento él pareciera la víctima y yo el victimario, y eso no era justo”, agregó.