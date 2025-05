Durante el altercado, el sujeto profirió graves insultos racistas como “sos un negro, basura”, “si fueras inteligente no serías guarda, pedazo de basura”, y “te maneja un blanco, hp”.

“Gracias a Dios, yo soy una persona que no soy ni de problema ni nada , me gusta informarle a la gente lo que uno va a hacer. Soy una persona muy humilde y si puedo ayudar, ayudo, incluso al infractor, pero sin una actitud orgullosa”, expresó el agente.

Angulo relató que el apoyo de la Policía llegó a tiempo, evitando que la situación escalara. “Fue horrible. Me contuve porque pensé mucho en mi familia, en mi empleo. No quería que en un momento él pareciera la víctima y yo el victimario, y eso no era justo”, agregó.