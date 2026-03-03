Este es el clima para hoy martes, 3 de marzo, en Cali, Valle del Cauca

La ciudad de Cali amaneció este martes, 3 de marzo, con probabilidades de lluvias intermitentes a lo largo del día; así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, sostuvieron que la jornada estará marcada por la nubosidad y las lluvias en algunos sectores del Pacífico colombiano con incidencia en la capital del Valle.

“Cali: Se espera cielo mayormente nublado en gran parte del día. No se descartan lloviznas ocasionales en la mañana; en la tarde y noche son probables lluvias entre ligeras y moderadas (T. máx.: 30 °C)”, dijo el Ideam.

Lluvias en algunos sectores de Cali. Foto: Montaje con fotos de El País / El País /pantallazo redes sociales

Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

La máxima temperatura de hoy estará acompañada en medio de un ambiente húmedo y con sensación térmica elevada, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía estar bien hidratados.

La entidad señaló que en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño “persistirá el cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias moderadas a localmente fuertes en diferentes momentos del día”.