Cali

Este es el clima para hoy martes, 3 de marzo, en Cali, Valle del Cauca

Ideam no descarta lluvias en la tarde y noche.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 6:23 a. m.
Panorámica de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
Panorámica de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Foto: WIRMAN RÍOS

La ciudad de Cali amaneció este martes, 3 de marzo, con probabilidades de lluvias intermitentes a lo largo del día; así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, sostuvieron que la jornada estará marcada por la nubosidad y las lluvias en algunos sectores del Pacífico colombiano con incidencia en la capital del Valle.

“Cali: Se espera cielo mayormente nublado en gran parte del día. No se descartan lloviznas ocasionales en la mañana; en la tarde y noche son probables lluvias entre ligeras y moderadas (T. máx.: 30 °C)”, dijo el Ideam.

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.
Lluvias en algunos sectores de Cali. Foto: Montaje con fotos de El País / El País /pantallazo redes sociales
Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

La máxima temperatura de hoy estará acompañada en medio de un ambiente húmedo y con sensación térmica elevada, por lo que las autoridades piden a la ciudadanía estar bien hidratados.

La entidad señaló que en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño “persistirá el cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias moderadas a localmente fuertes en diferentes momentos del día”.

Cali

Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

Cali

Hugo Ruano destapa presunta red de tercerización en hospital de Jamundí: apunta contra Duvalier Sánchez y exalcalde Felipe Ramírez

Cali

Armada Nacional denuncia atentado con dron cargado con una granada en Timbiquí, Cauca: un militar resultó herido

Cali

Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

Cali

Autoridad ambiental del Valle descarta afectaciones en el río Guadalajara por descargas de planta avícola en Buga

Cali

“Vallecaucanibalismo”: el candidato Juan Felipe Gómez deja al descubierto la desunión que frena el avance del departamento

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

Cali

Dilian Francisca Toro celebra fallo del CNE sobre violencia política: “Es una victoria de todas las mujeres”

Cali

El clima para este lunes, 2 de marzo, en Cali: esto dice el Ideam

Cali

Confirman “desvíos preventivos” en rutas del MÍO por cierre temporal de dos estaciones en el sur de Cali

Más de Cali

Víctor Hugo Golú, candidato al Senado de la República

Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

Hugo Ruano, Duvalier Sánchez y exalcalde Felipe Ramírez

Hugo Ruano destapa presunta red de tercerización en hospital de Jamundí: apunta contra Duvalier Sánchez y exalcalde Felipe Ramírez

x

Armada Nacional denuncia atentado con dron cargado con una granada en Timbiquí, Cauca: un militar resultó herido

Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana.

Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

Río Guadalajara, en Buga, Valle.

Autoridad ambiental del Valle descarta afectaciones en el río Guadalajara por descargas de planta avícola en Buga

Juan Felipe Gómez, candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca

“Vallecaucanibalismo”: el candidato Juan Felipe Gómez deja al descubierto la desunión que frena el avance del departamento

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro.

Dilian Francisca Toro celebra fallo del CNE sobre violencia política: “Es una victoria de todas las mujeres”

Mujeres del Pacífico colombiano

Abren convocatoria por $338 millones para investigar realidades de mujeres en el Pacífico colombiano

Noticias Destacadas