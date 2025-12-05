Estos son los barrios de Cali que tendrán cortes de energía y agua por reparaciones de Emcali

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, informaron que este viernes 5 de diciembre se realizarán diversas labores de mantenimiento y modernización en los sistemas de acueducto, energía, alcantarillado y alumbrado público en diferentes zonas de Cali, Yumbo y la zona rural. Las intervenciones buscan mejorar la continuidad del servicio y prevenir emergencias durante la temporada de lluvias.

En materia de acueducto, los operarios adelantarán reparaciones en Siloé, en la carrera 44 # 7 oeste 12; en Nueva Tequendama, en la carrera 50 con calle 8B; en Puerto Isaacs, en Yumbo, en las direcciones calle 15 # 16-12 y calle 15 # 17-130; y en Cencar, en la carrera 25A # 12-289. También se ejecutarán trabajos especiales en el sector de San Pedro, en la carrera 8 con calle 14, y en Ciudad Jardín, donde se intervendrá una tubería de gran diámetro en la calle 13A con carrera 103, lo que obligará a suspender el servicio de agua desde las 8:00 de la mañana.

Emcali ejecutará obras y maniobras técnicas en varios sectores de Cali y zona rural | Foto: Montaje El País: cortesía Emcali / 123 RF

En cuanto al sistema de energía, se realizarán reparaciones en el circuito Alto Menga, con el cambio de un cortacircuito en la calle 48N con avenida 3EN, y en el circuito Los Cerros, donde se reemplazará un poste en el sector de La Castilla. Además, habrá trabajos de modernización en el circuito Vergel, en la carrera 42 con calle 43B, en República de Israel, donde se cambiarán cinco postes de concreto de ocho metros. Durante estas maniobras, la energía estará suspendida entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

También avanzará la instalación de postes para cable ecológico. En la zona urbana, la intervención se realizará en el circuito El Bosque, entre la avenida 7N y las calles 43VN y 44N, en La Campiña. En la zona rural, los trabajos se llevarán a cabo en el circuito Kilómetro 18, en el corregimiento La Elvira, sector Las Neblinas. En ambos casos, el servicio se suspenderá entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Emcali implementó la reposición tramos críticos redes de acueducto y alcantarillado de los Barrios 3 de Julio y Pampalinda en la comuna 19. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

En alumbrado público, los equipos técnicos repararán luminarias en varios barrios: 13 en El Ingenio, 12 en Las Vegas de Comfandi, 11 en El Morichal, 11 en Cascajal, 11 en Calipso y 11 en La Nueva Floresta.

Finalmente, el sistema de alcantarillado continuará con la limpieza y mantenimiento del Canal Oriental, a la altura del barrio Antonio Nariño. La entidad reiteró el llamado a no arrojar basura a las calles, ya que esta práctica aumenta el riesgo de taponamientos e inundaciones durante los meses de lluvia.