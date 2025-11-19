Gerente de Emcali defiende rigor del proceso de alumbrado público y confirma avances desde mesa con la Procuraduría

El gerente general de Emcali, Roger Mina, confirmó desde la Procuraduría General de la Nación en Bogotá que la estructuración de la segunda fase del alumbrado público avanza con rigor técnico y acompañamiento preventivo. Según explicó, el propósito es garantizar un proceso transparente y responsable en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Cali.

Mina participó en una mesa de trabajo con delegados de la Procuraduría, donde expuso el estado actual del proceso y destacó que este acompañamiento permite fortalecer la supervisión y el control sobre la modernización del alumbrado público, considerada la segunda red más grande del país después de la de Bogotá.

El gerente recordó que Emcali y la Alcaldía alcanzaron la meta del cuatrienio al modernizar el 30 por ciento del sistema. Señaló que en dos años fueron instaladas más de 55.000 luminarias, una cifra que describió como un avance seis veces mayor al de años anteriores, con el objetivo de mejorar la iluminación y seguridad en la ciudad.

emcali alumbrado publico cali | Foto: EMCALI

Según Mina, la administración se encuentra revisando cada etapa del proyecto para asegurar un esquema competitivo y beneficioso para Cali. Indicó que Emcali ha mantenido comunicación permanente con los entes de control y con la ciudadanía, y reiteró que la empresa seguirá siendo la fuente oficial frente a cualquier información que circule sobre el proceso.

Actualmente, la compañía adelanta una consultoría jurídica, financiera y técnica para definir la hoja de ruta de la segunda fase. El proyecto está en revisión interna, y una vez aprobado, será socializado con la ciudadanía, los medios de comunicación y los órganos de control.

Mina afirmó que las recomendaciones de la Procuraduría serán incorporadas para fortalecer la estructuración definitiva. También respondió a declaraciones de sectores políticos, señalando que “usar a Emcali para el debate político es fácil”, mientras que recuperar la empresa y garantizar procesos transparentes “exige rigor y responsabilidad”.