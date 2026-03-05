Estos son los barrios y comunas de Cali que llevan dos años sin asesinatos

Mientras Cali cerró 2025 con un aumento del 13 % en los homicidios, al pasar de 938 casos en 2024 a 1.060 en 2025, un grupo de barrios y corregimientos rompió la tendencia y completó dos años consecutivos sin registrar asesinatos. Así lo reveló el más reciente informe territorial de Cali Cómo Vamos, que analizó el comportamiento de la violencia letal entre 2015 y 2025.

De acuerdo con el reporte, 48 barrios y 5 corregimientos no reportaron homicidios ni en 2024 ni en 2025, un dato que contrasta con la alta incidencia de violencia en buena parte de la ciudad. En total, 243 de los 335 barrios de Cali registraron al menos un homicidio durante 2025.

En la Comuna 2, los barrios Santa Rita, Arboledas, Juanambú, La Flora, La Paz, Chipichape y Senderos de La Flora completaron dos años sin casos. En la Comuna 3, San Antonio y Navarro - La Chanca también mantuvieron esa condición.

Policía de Cali reporta reducción en homicidios y más de 1.000 capturas en lo que va del 2026. Foto: José Luis Guzmán

En la Comuna 4 aparecen Manzanares, Fátima e Industria de Licores; en la Comuna 5, Metropolitano del Norte; y en la Comuna 6, el Sector Puente del Comercio. La Comuna 7 suma Parque de la Caña, mientras que la Comuna 8 reporta a El Trébol y la Comuna 9 a Aranjuez.

La Comuna 10 registra cuatro barrios sin homicidios en los dos últimos años: La Libertad, Jorge Zawadsky, Olímpico y Pasoancho. En la Comuna 12, la lista incluye a Eduardo Santos y Julio Rincón.

En la Comuna 16 figuran Vendimia y La Alborada. En la Comuna 17, los barrios La Playa, Primero de Mayo, Ciudad Universitaria, Santa Anita - La Selva, Las Quintas de Don Simón y El Limonar también lograron mantenerse sin asesinatos durante 2024 y 2025.

La Comuna 18 suma Los Farallones, Francisco Eladio Ramírez, Colinas del Sur y Cuarteles de Nápoles. La Comuna 19 concentra el mayor número de barrios con esta condición: La Cascada, Santa Isabel, Miraflores, Nueva Tequendama, Sector Altos de Santa Isabel, Santa Bárbara, Tejares - Cristales, Cañaveralejo - Seguros Patria, Cañaveral, Pampa Linda y U.D.A. Galindo Plaza de Toros.

En la Comuna 22 aparecen Urb. Río Lili y Club Campestre. En la zona rural, los corregimientos El Saladito, La Elvira, La Paz, Villacarmelo y Golondrinas tampoco registraron homicidios en los dos últimos años.

El informe advierte que el comportamiento de la violencia fue heterogéneo en 2025. Mientras 15 comunas y la zona de expansión reportaron incrementos, siete comunas y la ruralidad presentaron reducciones. La Comuna 17 redujo los homicidios en 55 %, pasando de 47 casos en 2024 a 21 en 2025, el nivel más bajo en once años. La Comuna 1 bajó 45 %, y la ruralidad disminuyó 30 %, destacándose el caso de Navarro, que pasó de seis homicidios en 2024 a cero en 2025.

En contraste, la Comuna 8 triplicó los casos, con un aumento del 195 %, al pasar de 21 a 62 homicidios. Simón Bolívar, La Floresta y Saavedra Galindo concentraron buena parte de ese incremento. La Comuna 22 duplicó los casos, la Comuna 16 subió 71 %, la Comuna 4 aumentó 53 %, la Comuna 2 creció 45 % y la Comuna 11 registró un alza del 42 %.

Danny Angarita, director de Cali Cómo Vamos, explicó que el análisis territorial permite diseñar intervenciones diferenciadas. “El comportamiento heterogéneo de la violencia letal en las distintas zonas de la ciudad exige un análisis diferencial de los homicidios, que permita diseñar intervenciones específicas y ajustadas a las dinámicas particulares de cada territorio”, afirmó.

La mayoría de homicidios en Cali se registran en comunas del oriente y ladera. Allí, hay presencia del frente disidente urbano Manuel Cepeda Vargas. La ciudadanía está atemorizada. Foto: Bernardo Peña / El País

El directivo agregó que, según información de la Secretaría de Seguridad, los repuntes responderían a reconfiguraciones criminales y factores estructurales. “La información de homicidios nos permite establecer al menos dos frentes necesarios: el fortalecimiento de la prevención de la violencia juvenil, ya que los jóvenes representaron el 44 % de los casos en 2025, y la prevención del porte y uso de armas de fuego, dado que el 82 % de los homicidios se ejecutaron con estas armas”, indicó.

El informe también identificó barrios con reducciones significativas, como Potrero Grande (Comuna 21), que pasó de 34 a 18 casos; Lili (Comuna 17), de 13 a 5; y Belalcázar (Comuna 9), de 9 a 2. En el extremo contrario, Simón Bolívar (Comuna 8), Sector Alto Jordán y Alto Nápoles (Comuna 18) registraron los mayores incrementos.

En medio del aumento general de homicidios en la ciudad, los 48 barrios y cinco corregimientos que completan dos años sin asesinatos se convierten en referencia obligada para entender qué factores territoriales pueden estar incidiendo en la contención de la violencia letal en Cali.