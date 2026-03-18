“Contamos con material clave”: Policía entrega nuevos detalles sobre asesinos del músico Luder Quiñones en Cali

La Policía Metropolitana de Cali reveló este miércoles nuevos detalles de la investigación para dar con los responsables del asesinato del músico Luder Quiñones, percusionista de la Orquesta del cantante Willy García.

De acuerdo con la versión de las autoridades, hubo un intercambio de disparos entre la víctima y los sicarios. Por ahora, la primera hipótesis entregada por la Policía de un supuesto robo de una cadena de oro se quedó sin sustento tras la filtración de un video del momento del crimen.

En el video se ve cómo el músico estaba parqueado en su camioneta en compañía de otras personas en el barrio Bretaña, centro de la ciudad, cuando fue abordado por los sicarios.

“Frente a la investigación para esclarecer el homicidio del músico Luder Quiñones, queremos contarle a la ciudadanía que estamos actuando con celeridad en este caso en un trabajo priorizado con nuestra Fiscalía General de la Nación”, dijo el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El alto oficial aseguró que la investigación va por buen camino. “Avanzamos en la recolección del material probatorio, hemos desplegado nuestras capacidades de inteligencia y policía judicial para dar con los responsables”.

De igual manera, precisó que, tras conocer los videos de cámara de seguridad, hay suficientes pruebas en contra de los sicarios. “Actualmente, contamos con material clave que nos ayuda en el seguimiento técnico, como videos del sector, incluyendo los que han circulado en redes sociales, y elementos que ya se encuentran en cadena de custodia, entre ellos también, un arma de fuego propiedad de la víctima con la cual se registró un intercambio de disparos con los agresores”.

El general Benavidez informó también que el músico Luder Quiñones estaba en compañía de su pareja al momento del ataque. La mujer, según el reporte oficial, resultó lesionada. “Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Nuestra prioridad es llevar a estos delincuentes ante la justicia, por eso recordamos a la ciudadanía que se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de estos criminales. La línea es 321 394 5156″.