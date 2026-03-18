Valle del Cauca

Policía revela detalles del asesinato de integrante de la orquesta de Willy García en Cali: “Hubo intercambio de disparos”

Quiñones era integrante desde hace varios años de la orquesta del salsero Willy García.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 5:23 a. m.
El ataque contra Luder Quiñones se registró en la Calle 10 con carrera 20 en Cali.
El ataque contra Luder Quiñones se registró en la Calle 10 con carrera 20 en Cali. Foto: Tomado de redes sociales / Tomado de redes de Luder Quinonez

Luego de conocerse el asesinato del músico Luder Quiñones en el barrio Bretaña de Cali, la Policía Metropolitana de la capital del Valle reveló detalles de este crimen que enluta la escena artística de la ciudad.

Quiñones era integrante desde hace varios años de la orquesta del salsero Willy García y tenía una amplia trayectoria en la percusión en orquestas como Grupo Niche y Son de Cali.

Willy García y el gremio artístico de Cali elevan su voz de rechazo tras el asesinato de Luder Quiñones.
Willy García y el gremio artístico de Cali elevan su voz de rechazo tras el asesinato de Luder Quiñones. Foto: Prensa Willy García / Redes sociales

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que el músico fue abordado por varios hombres armados y que se produjo un intercambio de disparos que terminó con la vida de Quiñones. Hasta el momento, no se ha establecido una hipótesis clara del hecho, pese a que inicialmente se habló de un intento de atraco.

“Sobre los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Cali, donde desafortunadamente pierde la vida el reconocido músico Luder Quiñones, se pudo establecer que el artista se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por varios sujetos armados, presentándose un intercambio de disparos que le habían ocasionado lesiones con un arma de fuego”, dijo el alto oficial.

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Tras el ataque, el artista fue trasladado a un centro de asistencia. “Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento. Estos hechos son materia de investigación por parte de nuestras unidades de policía judicial con el fin de esclarecer las circunstancias en que se presentó este ataque”, agregó el general Benavidez.

De igual manera, agregó: “La Policía Nacional ha dispuesto toda su capacidad investigativa y operativa para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este reprochable hecho. Asimismo, invitamos a la ciudadanía a aportar información a través de la línea 321-394-5156 que nos permita avanzar en la investigación”.

Por su parte, la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los responsables de este crimen.