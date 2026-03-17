Este martes 17 de marzo se conoció que el músico y percusionista colombiano Luder Quiñones Echeverry falleció en medio de un ataque armado en el barrio Bretaña, al sur de Cali. Hasta el momento, las autoridades han sostenido que el ataque fue un presunto intento de hurto.

Asesinan en Cali al timbalero de la orquesta del salsero Willy García

Luder Quiñones Echeverry, conocido en el mundo artístico como “Junior”, destacó en su trayectoria como timbalero en el género de salsa. Nació en la capital vallecaucana en 1974 y creció en una familia de músicos percusionistas, de quienes heredó su talento. Desde los 9 años inició su carrera musical en la orquesta La Octava Dimensión y desde entonces destacó por su participación en el Grupo Niche y en la orquesta de Willy Colón.

“Continúa con la Orquesta La suprema Corte del maestro Andrés Viáfara, donde permanece también como timbalero durante 3 años“, detalló la empresa mexicana Baquetas Marq en su página de Instagram el pasado 23 de febrero, cuando le dio la bienvenida al músico a la compañía. ”Es convocado por el maestro ‘Cheo’ Angulo, quien a inicios de los 90 crea una orquesta llamada Proyecto Omega y participa de esta agrupación en el año 1996”.

En el Grupo Niche ingresó en 1998 como bongosero para luego ser el timbalero oficial. Desde su inclusión en el grupo hasta el 2001 participó en varias giras en todo el mundo y grabó en producciones bajo la dirección del compositor colombiano Jairo Varela.

Desde el 2002 hasta, aproximadamente, el 2011, hizo parte de los fundadores del Son de Cali luego de que los cantantes Javier Vásquez y Willy García decidieron abandonar el Grupo Niche.

Luder Quiñones murió en medio de un ataque, al parecer, de intento de hurto. Foto: Prensa Willy García / Redes sociales

Más adelante, se unió al proyecto como solista de Willy García tras la disolución del Son de Cali. “Junior” Quiñones se mantuvo como el timbalero de confianza del reconocido salsero hasta el momento de su fallecimiento, en este marzo.

“Su profesionalismo y gran desempeño lo han llevado a muchas partes del mundo, como Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Aruba, España, Alemania, Francia, Holanda, Italia, Inglaterra, Suiza, Australia, entre otros, con diversas orquestas de renombre internacional”, destacó Baquetas Marq en su mensaje.

Las autoridades ampliaron este martes que Quiñones estaba en la calle esperando un carro junto a su esposa en Cali este día, cuando un grupo de personas los abordó y, al parecer, en un intento de robo, el cantante resultó herido de bala.