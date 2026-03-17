Valle del Cauca

Asesinan en Cali al timbalero de la orquesta del salsero Willy García

Se trata de Luder Quiñones. Habría sido atacado en medio de un robo.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 3:51 p. m.
Luder Quiñones, timbalero de Willy García asesinado
Luder Quiñones, timbalero de Willy García asesinado Foto: cortesía

Un nuevo hecho violento enluta a la comunidad artística de Cali. Este martes, hacia el mediodía, fue asesinado el timbalero de la orquesta del reconocido salsero Willy García.

Información preliminar indica que se trata de Luder Quiñones, quien fue atacado por hombres armados en la calle 10 con carrera 20, barrio Bretaña, mientras el músico se transportaba en una camioneta color gris.

Al parecer, el ataque armado se habría originado en medio de un robo; sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta versión.

En esta camioneta se transportaba la víctima
En esta camioneta se transportaba la víctima Foto: cortesía

Sobre la carrera artística de Luder, SEMANA conoció que integró al Grupo Niche en su momento, pero desde hace más de veinte años acompañó a Willy García desde su etapa en Son de Cali.

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Este asesinato se suma a los diez homicidios ocurridos entre viernes y domingo en Cali. Los hechos violentos se registraron en varios barrios de la capital del Valle del Cauca y, en la mayoría de los casos, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego.

El primer caso conocido ocurrió el viernes en el barrio Normandía. Allí, un hombre de 74 años fue atacado a tiros y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, de acuerdo con la información recopilada por las autoridades.

Durante la jornada del sábado se reportaron otros dos homicidios. Uno de ellos tuvo lugar en el barrio Comuneros, donde un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida en medio de un ataque armado. El segundo hecho se registró en Villa del Lago. En este punto de la ciudad, la víctima, un hombre de 36 años, alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero murió minutos después por la gravedad de las heridas.

El domingo fue la jornada con mayor número de casos. En diferentes sectores de la ciudad se presentaron varios ataques sicariales que dejaron más víctimas mortales. Algunos de estos hechos ocurrieron en vía pública y otros en sectores residenciales, lo que elevó a diez el número de homicidios reportados durante el fin de semana.