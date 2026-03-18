Aparece video del asesinato del músico Luder Quiñones y pone en entredicho la primera hipótesis de las autoridades

Poco a poco se conocen detalles del asesinato este martes, 17 de marzo, en Cali del músico Luder Quiñones, integrante de la orquesta del cantante Willy García. El hecho ocurrió en pleno centro de la capital del Valle del Cauca, específicamente en el barrio Bretaña.

En el video se ve cómo tres hombres armados abordan a la víctima mientras se encontraba en su camioneta, que estaba parqueada, en una calle de ese barrio. Los sicarios llegan, rodean al músico y luego disparan.

Tras conocerse este video, se pone en entredicho la primera hipótesis entregada por las autoridades: el aparente robo de una cadena de oro.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que el músico fue abordado por varios hombres armados y que se produjo un intercambio de disparos que terminó con la vida de Quiñones.

Hasta el momento, no se ha establecido una hipótesis clara del hecho, pese a que inicialmente se habló de un intento de atraco.

“Sobre los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Cali, donde desafortunadamente pierde la vida el reconocido músico Luder Quiñones, se pudo establecer que el artista se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por varios sujetos armados, presentándose un intercambio de disparos que le habían ocasionado lesiones con un arma de fuego”, dijo el alto oficial.

No obstante, en el video no se observa el aparente intento de robo que mencionó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali horas después del asesinato.

Tras el ataque, el artista fue trasladado a un centro de asistencia.

“Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento. Estos hechos son materia de investigación por parte de nuestras unidades de policía judicial con el fin de esclarecer las circunstancias en que se presentó este ataque”, agregó el general Benavidez.

¿Quién era Luder Quiñones?

Luder Quiñones Echeverry, conocido en el mundo artístico como Junior, destacó en su trayectoria como timbalero en el género de salsa.

Nació en la capital vallecaucana en 1974 y creció en una familia de músicos percusionistas, de quienes heredó su talento. A los nueve años inició su carrera musical en la orquesta La Octava Dimensión y desde entonces destacó por su participación en el Grupo Niche y en la orquesta de Willy Colón.

“Continúa con la Orquesta La suprema Corte del maestro Andrés Viáfara, donde permanece también como timbalero durante tres años”, detalló la empresa mexicana Baquetas Marq en su página de Instagram el pasado 23 de febrero, cuando le dio la bienvenida al músico a la compañía.

“Es convocado por el maestro Cheo Angulo, quien a inicios de los noventa crea una orquesta llamada Proyecto Omega y participa de esta agrupación en el año 1996”.

En el Grupo Niche ingresó en 1998 como bongosero para luego ser el timbalero oficial. Desde su inclusión en el grupo hasta el 2001 participó en varias giras en todo el mundo y grabó en producciones bajo la dirección del compositor colombiano Jairo Varela.