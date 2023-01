Falleció Yerson Zambrano, cantante caucano que estuvo secuestrado hace poco y fue liberado tras pagar 60 millones

Luego de una semana luchando por su vida en una clínica de Popayán, Cauca, falleció el cantante Yerson Zambrano, quien sufrió un fuerte accidente de tránsito cuando a bordo de una motocicleta se dirigía a cumplir con una gira de medios.

El cantante oriundo del municipio de Morales y de apenas 23 años de edad, se encontraba promocionando ‘Vida Mía’, uno de sus últimos lanzamientos musicales.

El accidente ocurrió el pasado 12 de enero en la vía a Tororó. Todo apunta a que el artista y su manager perdieron el control de la motocicleta, se salieron de la carretera y chocaron con un árbol, dejando a Morales en grave estado de salud.

El cantante caucano Yerson Zambrano. - Foto: Tomada de redes sociales

Los esfuerzos médicos no fueron suficientes ante la severidad de las lesiones sufridas y el cantante murió el 20 de enero en la capital del Cauca. Sus honras fúnebres se llevaron a cabo el domingo en su natal Morales. Amigos y familiares acompañaron el último adiós de la promesa de la música popular y tropical colombiana.

Poco antes de su muerte, el artista le envió un mensaje a una de sus amigas más cercanas en el que describió la difícil situación que estaba atravesando. “Tengo muchos cables por todo lado, ahora en veinte minutos entro a cirugía. Me dicen que es muy peligrosa, pero voy a tomar el riesgo a ver si me salvo. Se me zafó, por así decirlo, la vena horta, van a hacerme el procedimiento”. Estas fueron alguna de las últimas palabras de Morales antes de fallecer.

El cantante caucano Yerson Zambrano. - Foto: Tomada de redes sociales

Su deceso sucedió a pocos más de dos meses de haber sufrido el flagelo del secuestro y ser liberado gracias al pago de una extorsión que ascendió a los 60 millones de pesos.

Luego de la liberación, Morales, sin saber que un accidente de tránsito le quitaría la vida, se había mostrado motivado y con ganas de seguir impulsando su carrera musical: “Si Dios me dio esta oportunidad, no los voy a defraudar, voy a entregarles muchísima música”.

El secuestro

El domingo 30 de octubre de 2022 el cantante y su representante fueron contactados para que diera un concierto privado. El joven artista se dirigió al municipio de Piendamó, donde lo recogerían los supuestos clientes, pero no se volvió a saber nada de él hasta que un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto le enviaron mensajes a su familia exigiendo una fuerte suma de dinero por su liberación.

“La supuesta fiesta privada era en verdad una trampa, entonces juntamos la plata entre todos; hermanos, familiares y amigos porque nos daba mucho miedo que terminaran haciéndole daño. Tocó al final pagar 60 millones de pesos y arriesgarnos para que nos encontráramos en un lugar que ellos dijeron y ahí entregarles el dinero” afirmó en conversación con SEMANA Ricardo Gómez Quintero, quien era el representante del cantante caucano.

Fue liberado el cantante Yerson Zambrano en Suárez, Cauca; sus familiares y amigos debieron pagar 60 millones a los secuestradores. pic.twitter.com/8oVCaKnOeP — MAGDA JIMENA RIOS B (@MAGDAJIMENA) November 3, 2022

Minutos después de su liberación, el 3 de noviembre de 2022, el cantante le dijo a SEMANA que tenía mucho dolor de cabeza, pero que ya se sentía mucho mejor con el cariño de tanta gente que fue a su casa a recibirlo. Indicó que no supo a ciencia cierta dónde estuvo retenido, porque desde el momento de su secuestro en la entrada de San Miguel en Piendamó le pusieron un pasamontañas. Sin embargo, creía que siempre estuvo en el Cauca, hacia los lados de Timba, porque sus captores tomaron la salida hacia el corregimiento de Tunía.

“La comida nunca me faltó, pero siempre me decían que toda ración tenía su precio. Además, creo que me ponían algún tipo de sustancia porque siempre estaba dormido; la mayoría del tiempo sentía mucho sueño y por eso decidí empezar a comer menos” relató.

Morales también contó que sus captores lo liberaron temprano, a eso de las seis de la mañana, en zona rural del municipio de Suárez, y que solo le manifestaron que podía marcharse porque el negocio estaba hecho. Igualmente, contó que durante los días del rapto las personas que estaban con él nunca se descubrieron el rostro ni le dijeron a cuál organización pertenecían.

Lo que más le preocupó al artista durante su secuestro fue haber perdido varios días para promocionar su música.