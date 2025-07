“En principio, lo que dice el Ministerio es que tenemos prácticas anticompetitivas para evitar que se lleven a cabo las licitaciones. Pero llevan cinco intentos y han invitado a las 120 zonas francas del país para que participen, y ninguna lo ha hecho porque no son viables las condiciones. No tenemos ni interés ni capacidad de sabotear el proceso, simplemente las condiciones que proponen son imposibles”, señaló Luis Fernando Sardi.

La situación se agrava cuando se constata que, de continuar sin adjudicarse el contrato, el régimen franco podría perderse. Hoy, tiene licencia para operar hasta el 31 de julio. De no ser renovada, se verían afectados más de 7.000 empleos directos e indirectos, así como inversiones que superan los 46 mil millones de pesos, según confirmaron los directivos. “Esto no solo impactaría a Palmira, sino al Valle del Cauca y al país. Sería una estocada a la economía regional y al desarrollo industrial que se ha construido durante más de 30 años”, advirtió Sardi.

Edinson Cerón fue enfático al cuestionar la postura del Gobierno: “El Gobierno pretende imponer condiciones que no son comerciales para nadie. Ninguna zona franca aceptaría un contrato con incrementos al IPC+3. Eso duplica el arriendo en ocho años y medio. Eso no es viable”.

En los casi 30 años de operación de la Zona Franca Palmaseca, nunca se había registrado una situación similar. “Durante los primeros 20 años, el gobierno reconoció las inversiones que hacíamos por encima de los compromisos de nuestro plan maestro. En los últimos 10 años, dejaron de reconocerlas, y hoy tenemos 28 mil millones de pesos invertidos que el Estado no reconoce”, explicó Sardi.

Estocada a la economía regional

Lo más preocupante es el impacto directo sobre el empleo y la economía regional. De perderse el régimen franco, Palmaseca, Palmira y el Valle del Cauca quedarían al borde de una crisis económica sin precedentes. “La incertidumbre que ha generado el gobierno es total. No han sido claros. La única respuesta ha sido amenazas a los empresarios del Valle del Cauca. Y aunque esto afecta directamente al Valle, también golpea al país entero, pues la competitividad nacional se vería seriamente comprometida”, agregó Cerón.

Los empresarios también expresaron su preocupación porque, según comentaron, el gobierno estaría preparando un decreto para que operadores no especializados puedan administrar la zona franca, lo que podría abrir la puerta a la improvisación y la inexperiencia en un sector clave para el comercio exterior.

“Cinco licitaciones se han tropezado y no han logrado resultados. Todo está en manos del gobierno. Tenemos todo documentado sobre lo que es viable y lo que no, pero ellos insisten en que tienen la razón y ahora nos quieren culpar de que las cosas no funcionen”, recalcó