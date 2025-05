“Yo no tengo velas en ese entierro”: Dilian Francisca Toro responde a los trinos de Petro y al chat de Benedetti

“Hay maneras de hacer sumas y restas en las matemáticas, y dan resultados diversos. Pero indudablemente en el partido de la U, la actitud anticonsulta de la gobernadora del Valle partió las aguas. No era necesario impedir la voz de la sociedad completa porque desde la COP16, el gobierno ayudaba a la gobernadora del Valle en sacar adelante la sociedad vallecaucana. Las tomó el corazón el instinto de clase sobre el interés general. Lástima que el mundo laboral vallecaucano se quede sin gobernadora", dijo el presidente Petro en uno de sus trinos a través de su cuenta en X.

La mandataria departamental fue enfática en decir que ella nada tuvo que ver con que la reforma popular no haya pasado en el Senado, tal como lo ha dado a entender el presidente Gustavo Petro. “No, yo ni tengo ‘velas en ese entierro’, porque yo ni fui (risas)”, dijo en El Debate.

No obstante, Toro manifestó que si la reforma laboral se había hundido en la Comisión Séptima del Senado en días pasados, en últimas no le encontraba razón a que se votara una consulta popular en el Congreso.

“ Entonces para qué íbamos a hacer una consulta que nos va a costar 800 mil millones de pesos. Esos 800 mil millones de pesos los podemos usar para darle medicamentos a los pacientes, por ejemplo, que es uno de los problemas que se están presentando en el país. Entonces yo no le veo razón”, agregó la gobernadora del Valle del Cauca.

De tal modo, la mandataria departamental insistió en que, el hecho de que la consulta popular no alcanzara los votos necesarios en la plenaria del Congreso el pasado miércoles, no era decisión de ella, si no de aquellos congresistas que la votaron ese día.