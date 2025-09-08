“Lamentablemente, no tengo cargada la escopeta”: indignación por cazador que amenaza con matar a jaguar en Buenaventura

Un llamado a proteger un jaguar que fue amenazado por un cazador en Buenaventura hicieron desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

Marco Antonio Suárez, director de esa corporación, aseguró en redes sociales que el animal fue avistado en la zona conocida como Agua Dulce, en Buenaventura.

“Jaguar 🐆 reportado en la zona de Agua Dulce en Buenaventura debe ser protegido”, dijo el funcionario.

“En el Pacífico Vallecaucano fue avistado este majestuoso felino, el más grande de América, prueba de que nuestros ecosistemas se están recuperando”, añadió.

El jaguar juega un papel fundamental en la salud de los ecosistemas. | Foto: Cortesía Corantioquia

Además, indicó que se trasladaron a la zona para verificar la presencia del animal y trabajar con la comunidad en su protección.

“Rechazamos cualquier amenaza contra nuestra fauna silvestre y recordamos que atentar contra estos animales es un delito que tendrá sanciones penales”, informó.

La presencia del jaguar en esa zona se conoció por un video divulgado por una persona que grabó desde una canoa.

“Manolín, en la punta, acá donde estoy colocando el video, está el jaguar”, se le escucha decir.

Sin embargo, lo que ha causado indignación son las amenazas sobre el animal.

“Y lamentablemente no tengo cargada la escopeta, nada de carga de la escopeta tengo, y la varilla se me quedó en el árbol. Vea el jaguar, Manolín, no hay tiro, si no aquí se los había matado, frentiado”, dijo el hombre.

🚨 #ATENCIÓN | SORPRESIVO AVISTAMIENTO EN BUENAVENTURA Un ciudadano que se movilizaba en una lancha por aguas dulces de la ciudad de Buenaventura reportó la presencia de un jaguar en la zona. El felino fue visto en las orillas mientras se desplazaba de manera sigilosa, lo que generó sorpresa entre los presentes. Autoridades ambientales fueron notificadas para verificar la situación y adoptar medidas de protección tanto para la comunidad como para el animal. #Buenaventura #MedioAmbiente #Jaguar Publicada por Se informa Colombia en Domingo, 7 de septiembre de 2025

“Nuestro llamado es claro: protejamos al jaguar y agradezcamos que aún podamos verlo libre en su hogar, el Pacífico Vallecaucano”, señaló el director del CVC.

Por su parte, Hellen Alexander Ruiz Palacios, director de la DAR Pacífico Oeste de la CVC, manifestó en medios locales que este tipo de hechos son un vivo ejemplo de cómo el ser humano invade el hábitat de estos ejemplares.

“El jaguar no representa un riesgo para los seres humanos. Lo que ocurre es que, cuando sienten que su hábitat está siendo invadido, buscan desplazarse a otros espacios. No hay reportes de ataques a personas; su dieta está compuesta por especies como perros y otros animales”, explicó el funcionario.

A mediados de agosto, la CAR de Cundinamarca confirmó la presencia de otro portentoso jaguar en inmediaciones de Viotá, Apulo y Tocaima.