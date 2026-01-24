Valle del Cauca

Las movidas del Partido Liberal: un ‘cacique rojo’ de Risaralda también le apuesta al Valle del Cauca

Analistas coinciden en que no se trata de una suma coyuntural de apoyos, sino de un reordenamiento estructural del poder interno del partido.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 7:23 p. m.
Juan Pablo Gallo y Leonardo Arroyave
Juan Pablo Gallo y Leonardo Arroyave

Durante años, el Partido Liberal perdió presencia en territorios que históricamente habían sido su bastión electoral. Regiones enteras quedaron sin representación efectiva y el liberalismo fue cediendo espacio frente a nuevas fuerzas políticas. Hoy, en plena recta final hacia las elecciones legislativas del 8 de marzo, ese panorama empieza a cambiar, y el epicentro de ese reordenamiento tiene nombre propio: el Valle del Cauca.

En las últimas horas, un video que comenzó a circular en redes sociales confirmó lo que ya se venía comentando en corrillos políticos. Juan Pablo Gallo, el segundo senador más votado del Partido Liberal en las elecciones de 2022 y considerado el dirigente liberal más fuerte de Risaralda, anunció públicamente que Leonardo Arroyave tiene toda su confianza y será quien represente su proyecto político en el Senado. El mensaje, directo y sin matices, oficializa una transferencia de capital político en un momento decisivo.

Desde el Valle del Cauca, esta organización ha logrado recuperar espacios históricos del liberalismo en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, Risaralda y Antioquia, territorios donde el partido había perdido representación y protagonismo durante varios periodos electorales. Hoy, el grupo cuenta con representantes a la Cámara, senadores, concejales y diputados en las principales ciudades de estas regiones, consolidando una presencia territorial que pocos sectores liberales pueden exhibir.

Analistas coinciden en que no se trata de una suma coyuntural de apoyos, sino de un reordenamiento estructural del poder interno del partido. Mientras otros sectores del liberalismo continúan fragmentados o dependen de liderazgos individuales, la organización vallecaucana opera con lógica de bloque: estructura territorial, disciplina política y una narrativa clara de recuperación partidista.

Juan Pablo Gallo
Juan Pablo Gallo Foto: HELEN RAMÍREZ

El respaldo público del segundo senador más votado del liberalismo funciona como una validación política de ese proceso. En la práctica, el resurgir del Partido Liberal empieza a explicarse desde el Valle del Cauca, donde una organización logró articular región, estructura y discurso en un momento clave.

A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, el mensaje interno dentro del liberalismo es contundente: el partido no solo revive en votos, sino en organización. Y ese nuevo impulso, hoy, tiene acento vallecaucano

Noticias Destacadas