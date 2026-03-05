El municipio de Risaralda donde la mojarra frita es protagonista y todos quieren probarla

Risaralda es un buen destino para conocer lo mejor del Eje Cafetero, región reconocida por sus paisajes verdes y montañas cubiertas de cafetales. Allí se pueden recorrer fincas donde se produce este grano de alta calidad, aprender sobre el proceso del mismo y disfrutar de lindas vistas.

Es un departamento que destaca por su biodiversidad y turismo de naturaleza. Lugares como el Parque Nacional Natural Los Nevados y las Termales de Santa Rosa de Cabal permiten disfrutar de montañas, aguas termales y senderos rodeados de bosques andinos que brindan una experiencia única.

Además, se caracteriza por su clima agradable, la hospitalidad de su gente y su riqueza gastronómica. Risaralda cuenta con 14 municipios y cada uno tiene una oferta que vale la pena conocer.

La importancia del pescado

Uno de ellos es La Virginia, un pequeño destino al que se le reconoce por ser el más caliente del departamento con una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Una de sus particularidades es que allí, a diferencia de otros pueblos de la región, el pescado es protagonista en su gastronomía.

La mojarra es uno de los pescados que hacen parte de la gastronomía de La Virginia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto se debe a su ubicación geográfica a orillas de los ríos Cauca y Risaralda, lo que ha generado una fuerte cultura de pesca, siendo la mojarra frita, el bagre y el viudo, preparaciones típicas impulsadas por la tradición ribereña.

Es tal la relevancia de este alimento que se estableció la Ruta del Pescado, un circuito gastronómico conformado por catorce restaurantes dedicados a la preparación del pescado en diversas presentaciones, un recorrido lleno de sabor y tradición, según información de la Alcaldía Municipal.

Sin embargo, es un destino en el que los turistas también pueden degustar la comida tradicional de la región, como la bandeja paisa y el sancocho de gallina.

Este pueblo de Risaralda tiene varios sitios de interés patrimonial, según información de la Gobernación. En esa lista se incluyen, entre otros, el Puente Bernardo Arango, que une a La Virginia con el corregimiento de Caimalito del municipio de Pereira, y la Casa Hacienda Balisillas, de gran valor arquitectónico, histórico, ambiental, técnico y documental.

La bandeja paisa es uno de los platos tradicionales en La Virginia, Risaralda. Foto: Getty Images

Por su parte, los principales atractivos son el Parador Náutico del río Cauca, navegación por el río Cauca, el puente Bernardo Arango, el sendero turístico Santa Elena, el valle del río Risaralda, el eco-parque El Humedal y diversos balnearios.

¿Qué se puede hacer en este destino?

En La Virginia, los visitantes tienen la posibilidad de hacer pesca con atarraya, realizar recorridos en barco y recorrer las rutas ecológicas que bordean la ribera del río Cauca. Desde el Parador Náutico parten los paseos en lancha por este afluente, una de las experiencias más reconocidas del municipio.

De igual forma, es posible visitar la Calle del Caballero Gaucho, dedicada al músico Luis Ángel Ramírez. En este lugar se pueden apreciar estatuas y murales que evocan su trayectoria artística y complementan la experiencia cultural del municipio.