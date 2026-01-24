Iván Cepeda le ganaría a Paloma Valencia por 19 puntos porcentuales, en una eventual segunda vuelta

Iván Cepeda ganaría en segunda vuelta si se enfrenta contra Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y de la Gran Consulta por Colombia, según la última encuesta de Guarumo y Econanalítica para El Tiempo.

De acuerdo con el resultado de la medición, en un escenario de segunda vuelta, el candidato del Pacto Histórico ganaría con un 40 %, sacándole 19 puntos porcentuales a la aspirante del uribismo.

Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran en la Gran Consulta por Colombia, según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para ‘El Tiempo’

El primer escenario de segunda vuelta que contempla la encuesta es entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, quien también perdería contra el candidato del petrismo.

Cepeda ganaría con el 39,4 % de los votos contra De la Espriella, quien registra 33,9 %. Por otro lado, el 26,7 % de los encuestados expresó no querer votar por ninguno.

Ante Sergio Fajardo, el candidato del Pacto Histórico ganaría con un 39,3 % de los votos contra un 24,8 %. El 35,9 % de los consultados por la encuesta abstuvo de escoger.

Valencia es la candidata que hoy lidera la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, con un 22,1 %. Le siguen Vicky Dávila (15,3 %), Juan Manuel Galán (13,8 %), Enrique Peñalosa (11,1 %), Juan Daniel Oviedo (9,2 %), Aníbal Gaviria (8,9 %), Juan Carlos Pinzón (8,4 %), David Luna (2,7 %) y Mauricio Cárdenas (1,1 %).

Esta es la medición completa de cara a la primera vuelta:

Iván Cepeda: 33,6 %

Abelardo de la Espriella: 18,2 %

Paloma Valencia: 6,9 %

Vicky Dávila: 4,1 %

Sergio Fajardo: 3,9 %

Juan Manuel Galán: 3,3 %

Aníbal Gaviria: 2,6 %

Claudia López: 2,4 %

Enrique Peñalosa: 2,4 %

Juan Carlos Pinzón: 1,9 %

Camilo Romero: 1,7 %

Juan Daniel Oviedo: 1,1 %

Santiago Botero: 1,0 %

Clara López: 0,8 %

Roy Barreras: 0,7 %

David Luna: 0,7 %

Carlos Caicedo: 0,4 %

Luis Gilberto Murillo: 0,4 %

Mauricio Cárdenas: 0,3 %

Daniel Palacios: 0,2 %

Mauricio Lizcano: 0,2 %

Juan Fernando Cristo: 0,1 %

Luis Carlos Reyes: 0,1 %

Felipe Córdoba

Sondra Macollins

Leonardo Huerta

Jaime Araujo

Henry Martínez

Alexander Henao.

Ficha técnica

Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos

Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo y EcoAnalitica: Medición y conceptos económicos

Fuente de Financiación: recursos propios.

Propósito del estudio: conocer la favorabilidad ciudadana de probables candidatos a la Presidencia de la República de Colombia, de los partidos políticos y de los alcaldes actuales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Universo representado: conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano (rural y urbano), con intención de votar en las elecciones que se realizarán en el año 2026. La población objetivo tiene una cobertura del 99% del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. La importancia o peso de las regiones es la siguiente: Bogotá: 17,7%; Caribe: 18,6%; Centro-oriente: 20,8%; Centro-sur: 8,8%; Eje Cafetero: 17,9% y Pacífico: 16,2%

Marco muestral: el marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. En el diseño de la muestra también se tuvieron en cuenta las proyecciones de población al año 2026 publicadas por el DANE y la votación detallada en la contienda electoral del 29 de mayo de 2022 provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil

Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales Muestreo Probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas. Las unidades estadísticas son municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La variable más importante de la estratificación estadística es la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. El detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentran en el documento técnico disponible para consulta de los interesados.

Tamaño de la muestra: encuesta a 4.245 adultos con intención de votar en el año 2026 distribuidos en 83 municipios de Colombia.

Margen de error de diseño y nivel de confianza: el nivel de confianza global es de 95%. El margen de error de muestreo global es de 1,8%. El indicador de aprobación de los alcaldes se reporta con confianza de 95% y los siguientes márgenes de error de muestreo. Bogotá: 4,9%; Medellín: 4,9%; Cali: 5,0% y Barranquilla: 5,0%.

Técnica de recolección de datos: encuesta presencial en hogares. Se utilizaron tarjetones con logos de Partidos o movimientos políticos y fotografías de probables candidatos como material de ayuda al encuestado. No hubo contraprestación al encuestado por responder la encuesta. No se realizaron procesos de imputación de datos.

Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta: Samuel José Yaya Rodríguez.

Temas concretos a los que se refiere: intención de voto y favorabilidad de personajes de la política nacional.

Texto literal de las preguntas formuladas y el orden en el que se realizaron: consultar el cuestionario utilizado en la encuesta.

Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó: precandidatos a la presidencia de Colombia, alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y partidos políticos que probablemente participarán en la contienda electoral del 8 de marzo de 2026. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta.

Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó: la encuesta se implementó en 83 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El operativo de campo se realizó del 14 al 22 de enero de 2026.

Municipios de la muestra: Acacías (19), Aguazul (21), Alcalá (14), Alejandría (10), Amalfi (15), Anapoima (10), Arauca (25), Armenia (53), Baranoa (31), Barranquilla (500), Bello (57), Bogotá, D.C. (519), Bucaramanga (101), Buriticá (15), Calamar (15), Caramanta (20), Cartagena de Indias (100), Chaparral (20), Chía (23), Chivor (10), Corozal (22), Curumaní (15), Dibulla (30), El Roble (20), Envigado (31), Flandes (28), Funza (20), Gámeza (10), Garagoa (11), Ginebra (15), Girón (20), Guadalajara de Buga (35), Guática (16), Ibagué (103), Ipiales (8), Istmina (23), Jericó (10), La Florida (41), La Virginia (19), Marquetalia (15), Medellín (510), Melgar (25), Mesetas (18), Nuevo Colón (9), Pasto (80), Peñol (14), Pereira (52), Pital (25), Pitalito (35), Planeta Rica (27), Polonuevo (19), Providencia (13), Puerto Guzmán (23), Puerto Salgar (10), Restrepo (15), Rivera (20), Sabaneta (29), Salamina (12), San José de Cúcuta (89), San José de Uré (30), San Miguel (16), San Onofre (16), Santander de Quilichao (27), Santiago de Cali (505), Santuario (16), Soacha (80), Sogamoso (30), Soledad (57), Sonsón (15), Subachoque (10), Tocancipá (10), Trujillo (15), Tunja (30), Turbo (30), Valledupar (40), Vijes (13), Villa de Leyva (14), Villavicencio (107), Yalí (12), Yumbo (27), Zapatoca (10), Zarzal (21), Zipaquirá (19). Total (4245).