Pareja de ‘motoladrones’ grabada en el centro de Cali también está implicada en un homicidio

Tras 25 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Cali capturó a alias ‘Ministro’ y alias ‘Nataly’, una pareja señalada como responsable de un violento asalto ocurrido el pasado 14 de octubre en el sector de San Bosco, además de un homicidio y al menos 16 hurtos cometidos en distintas zonas de la ciudad.

El operativo, desarrollado en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Justicia, permitió ubicar a los sospechosos en el corregimiento de Borrero Ayerbe, en jurisdicción de Dagua. La investigación incluyó tres allanamientos, más de 100 horas de análisis de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y búsquedas en bases de datos.

Los hechos que desencadenaron su persecución se viralizaron en redes sociales, cuando la pareja abrió fuego en plena vía pública tras intentar asaltar a los ocupantes de un vehículo. Los disparos impactaron un bus del MIO y dejaron un pasajero herido.

Según las autoridades, ante la presión mediática y policial, los implicados planeaban huir de Cali. Alias ‘Ministro’, con un amplio prontuario por delitos como hurto agravado, narcotráfico, violencia intrafamiliar y actos sexuales con menor de edad, era considerado uno de los delincuentes más peligrosos dedicados al robo en motocicleta. En el mismo proceso fue detenido en flagrancia alias ‘Ambuila’, señalado como cómplice, cuando intentaba cometer otro atraco en el sector de Fray Damián.

Pareja de motoladrones capturados en Cali | Foto: cortesía

El alcalde Alejandro Eder destacó la captura como un golpe contundente a la delincuencia: “Este caso demuestra que el crimen no paga. Gracias a la colaboración ciudadana y al trabajo conjunto de la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, hoy Cali es un poco más segura”.

El secretario de Seguridad, Jairo García, recordó que con esta acción ya son más de 60 ‘motoladrones’ capturados en las últimas semanas y confirmó el pago de recompensa por la información que permitió localizar a la pareja.

Los capturados, de 34, 25 y 22 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, hurto a medio informático, daño en bien ajeno y falsedad marcaria.