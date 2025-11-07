Suscribirse

Cali

Cayeron los ladrones que atacaron a tiros a conductor en Cali por no dejarse robar

El hecho sucedió en la zona de Don Bosco, en el centro de la ciudad.

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 10:41 a. m.
Intento de robo en San Bosco
| Foto: Captura de pantalla

El hombre y la mujer que protagonizaron un violento intento de robo a mediados de octubre en el barrio Don Bosco, en el centro de Cali, acaban de ser capturados.

Así lo informó el diario El País, de Cali, que indicó que una fuente de la policía Metropolitana de Cali le anunció la noticia.

“Lo que por ahora podemos confirmar es que ambas personas están capturadas y los están trasladando a la ciudad. Por ahora esa es la información que podemos dar”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Cali.

El aterrador intento de hurto ocurrió el martes, 14 de octubre, en el sector de Don Bosco, en el centro de Cali.

Intento de robo en San Bosco
| Foto: Captura de pantalla

El hecho, que fue ampliamente grabado y divulgado en redes sociales, tuvo lugar en la calle 9 con carrera 15, cuando un carro Nissan Sentra de color blanco se detuvo en un semáforo a esperar el cambio de luz a verde.

La grabación deja ver cuando el ladrón y una mujer que lo acompaña en una motocicleta discuten con la víctima, que forcejea para intentar defender sus objetos y arranca en un intento por salvarse.

El ladrón, a punto de perder el equilibrio, exhibió un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades.

Posteriormente, salió en persecución de su víctima, pasándose el semáforo en rojo. Todo ante la vista inerme de otros conductores y hasta de un guitarrista que estaba en la línea de fuego del ladrón.

“La persona herida ya está siendo atendida en el Hospital Universitario del Valle. Todas las capacidades están dispuestas para identificar y capturar a los responsables de este hurto”, dijo en su momento el funcionario, algo que a la postre sucedió.

Sin embargo, ya los dos protagonistas de ese caso que indignó al Valle cayeron, solo falta que sean presentados por las policía ante una autoridad competente.

