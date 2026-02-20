Cali

Pronóstico del clima en Cali hoy viernes 20 de febrero: esto dice el Ideam

Habrá cielo nublado y lluvias de moderadas a intensas.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 6:34 a. m.
Cali, Valle del Cauca, Colombia. .
Cali, Valle del Cauca, Colombia. . Foto: Getty Images/iStockphoto

Para este viernes, 20 de febrero, Cali, Valle del Cauca, tendrá una jornada que estará marcada por la inestabilidad atmosférica y lluvias de diferente intensidad, según el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, dieron a conocer que, aunque el cielo estará mayormente nublado, hay altas probabilidades de lluvia.

“Durante la jornada se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 29 °C)”, dice el informe emitido por la entidad.

Lluvias en Cali
Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán / El País

El Ideam no descarta que las lluvias sean más intensas en horas de la tarde y la noche, donde se pueden registrar tormentas eléctricas en diferentes puntos de la capital de Valle del Cauca. La sensación térmica podría variar debido a la nubosidad y las precipitaciones.

De igual manera, dieron a conocer que hay varias zonas de Colombia donde se han registrado lluvias con tormentas eléctricas, lo que podría influir en el comportamiento del clima en las regiones del país.

Barrios de Cali con historia: datos curiosos y leyendas que debe conocer

Es necesario que la ciudadanía pueda estar atenta a cualquier cambio en las temperaturas, pero sobre todo a los canales oficiales de las autoridades en Cali y Valle del Cauca, con el fin de poder tener claro qué hacer en medio de una posible emergencia.

Noticias Destacadas