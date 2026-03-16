Puños, patadas y agarrones de pelo: así fue la intensa pelea por una silla del MIO en Cali

Una verdadera batalla campal se vivió al interior de un bus articulado del Sistema Masivo Integrado de Occidente, MIO, principal transporte de Cali por varias personas que se disputaban una silla del automotor.

En el video aficionado, que circula en redes sociales, se logra apreciar a dos mujeres que inician una confrontación verbal, al parecer porque una de ellas habría empujado a un menor de edad que quiso tomar una silla del articulado.

“No lo coja así, atrevida”, se escucha en el video. Segundos después, la confrontación verbal sube de tono y las mujeres se agreden físicamente. A la pelea se unieron también algunos hombres presentes y hasta menores de edad.

Ante este hecho, y a falta de un pronunciamiento oficial de Metrocali, entidad gestora del MIO, o de la Alcaldía de Cali, la Personería Distrital rechazó lo ocurrido y pidió “preservar la convivencia”.

“La Personería de Cali rechaza de manera contundente la riña registrada en un bus del sistema de transporte masivo MIO, en la ruta T57, situación que se habría originado por una disputa por una silla entre dos usuarios”, dice el comunicado publicado en redes sociales.

De igual manera señalaron que, según lo conocido, la confrontación generó alteraciones al orden dentro del vehículo, lo que obligó la intervención de las autoridades para controlar la situación y restablecer la calma entre las personas involucradas.

“Desde el Ministerio Público se hace un llamado a la ciudadanía a preservar la convivencia y el respeto en los espacios públicos, especialmente en el sistema de transporte masivo que diariamente moviliza a miles de caleños”, señaló el ente de control.

Asimismo, la Personería de Cali reiteró que este tipo de comportamientos afectan la seguridad, la tranquilidad de los usuarios y la convivencia ciudadana, por lo que solicitará a las autoridades competentes y a Metrocali fortalecer las acciones de prevención, control y cultura ciudadana dentro del sistema MIO.

“La entidad continuará realizando seguimiento a este tipo de situaciones, promoviendo el respeto por los derechos de los usuarios y el adecuado uso de los espacios de servicio público”.