Video | “Aquí no se cuidan sillas”: mujeres protagonizan pelea en Transmilenio; hasta la Policía intervino

Un nuevo caso de intolerancia se registró recientemente en el sistema de transporte masivo Transmilenio, en Bogotá, luego de que dos mujeres, una joven que estaba sentada y la otra persona de apariencia más adulta —que se encontraba encima de sus piernas—, iniciarán una discusión por una silla.

En el video que grabó uno de los ocupantes del servicio público se alcanza a escuchar a la joven, casi llorando, decir: “Párese, párese, señora. Se sentó encima de mí, vea cómo me tiene las piernas”, a lo que inmediatamente, la mujer le replica: “Eso no es verdad, usted se corrió para darle la silla a ella. Aquí no se cuidan sillas, ella estaba abierta de piernas y se corrió para darle la silla a su amiga”.

Y en un capítulo mas de historias en Transmilenio🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/1gZ4jVsIro — Alex (@VenteDigo1) February 12, 2023

Para ese momento, incluso otra mujer se metió en la conversación y apoyó a la joven que estaba junto a ella, cerca de la silla: “Pero si está sentada encima de ella”.

En ese instante, la joven que sostenía a la otra pasajera en sus piernas empezó a gritar desesperadamente: “Ayúdenme, Policía”. Justo en ese momento, aparecieron dos mujeres miembros de la Policía Metropolitana para intentar dialogar y bajar a las dos implicadas en este hecho, pues el articulado estaba detenido. Pero ninguna quiso acatar las órdenes de las uniformadas.

“Si ve, si viviera en Europa no pasaría esto” y “Bájenlas a las 3, y ya”, fueron algunas de las opiniones que se escucharon al final del video.

Mujeres pelean por una silla en TransMilenio. - Foto: Captura de video/Twitter @VenteDigo1

Días atrás ocurrió un hecho similar: dos mujeres discutieron y se agredieron fuertemente dentro de un articulado.

La pelea entre las usuarias fue registrada y grabada por algunos pasajeros que se encontraban en el lugar, quienes manifestaron que los ánimos se calentaron cuando el bus estaba detenido en una de las paradas de la ruta M84.

“Bájenla, bájense. Eso es. Que respete. Ella todos los días se cuela. Bajen a esa grosera. Para abajo, señora”, se alcanza a escuchar en la grabación, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

Mujer colada en TransMilenio es agredida por otra pasajera - Foto: Getty Images / Captura de Pantalla cuenta de Twitter @gloriadiazm

De acuerdo con los testigos del hecho, el altercado comenzó debido a que una de las mujeres se coló, práctica que, al aparecer, hace frecuentemente, por lo cual la otra pasajera intentó sacarla a las malas.

En la grabación, que fue publicada originalmente en Twitter por la concejal Gloria Díaz Martínez, se puede apreciar cómo las dos usuarias se tienen agarradas del pelo y se agreden mutuamente, mientras otros pasajeros piden que saquen a la colada.

“¡Vean esto! Por no pagar el pasaje de Transmilenio en la ruta M84, la comunidad agredió e intentó bajar del articulado a esta mujer. Las personas indignadas le reclaman, que por personas como ella, hay incrementos en el pasaje de Transmilenio”, manifestó la funcionaria.

Nueva pelea se registró en Transmilenio este miércoles 18 de enero - Foto: Twitter

No estaba muerto, se quedó dormido: borracho invadió calzada de TransMilenio y desató todo un operativo

Razón tienen las autoridades de Tránsito en el país al pedir a los conductores tolerancia, pero en especial no conducir bajo los efectos del alcohol. Lo sucedido en una vía de Bogotá la mañana de este 26 de enero da cuenta de ello.

Un conductor en estado de embriaguez transitó por la calzada exclusiva de TransMilenio en la avenida NQS con Calle 45, en las inmediaciones de la Universidad Nacional, donde parqueó el vehículo como si estuviera en el garaje de su casa. Lo peor, sin embargo, fue que ante la llegada de las autoridades, quien estaba al volante no respondió.

Conductor en estado de embriaguez invadió la calzada de TransMilenio en la avenida NQS con calle 45. - Foto: @elpatrullero_

Un video publicado en Twitter por el periodista Efraín Arce dejó ver a miembros de la Policía llamando al conductor para que abriera la puerta y bajara de su vehículo, pero pasaron minutos para que por fin abriera. Incluso le golpearon con fuerza el vidrio de una de las puertas, para ver si así reaccionaba, pero nada. Algunos usuarios en redes sociales temieron que el hombre estuviera muerto, aunque las autoridades luego dieron claridad de lo ocurrido.

Poco más de una hora después, la autoridad de Tránsito afirmó que el conductor estaba bajo los efectos alcohol. En cuanto al vehículo, fue inmovilizado.

“El ciudadano que fue sorprendido transitando por la calzada de TransMilenio a la altura de la NQS con calle 45 fue trasladado a las instalaciones de Tránsito y Transporte de Bogotá, donde se le realiza prueba de alcoholemia. Esto nos arroja un grado tres de embriaguez”, dijo el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel Wilson Barrios.

Según el periodista Efraín Arce, si los policías no rompieron los vidrios del automóvil para comprobar el estado del conductor, dado que no respondía al llamado, fue para evitar problemas legales.